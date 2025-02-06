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Идеальная сумка на каждый день: секреты универсального выбора

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Сумка — это не просто аксессуар, а важная деталь образа, которая может как дополнить стиль, так и испортить впечатление. Стилист Светлана Макарова поделилась главными критериями выбора базовой сумки, которая подойдет на каждый день.

Сумки
Фото: https://www.freepik.com by jannoon028
Сумки

На что обратить внимание при выборе

Соразмерность

Размер сумки должен соответствовать росту, комплекции и стилю одежды.

  • Миниатюрным девушкам лучше подойдут небольшие модели.
  • Оверсайз-одежда требует более объемной сумки, особенно если девушка высокая.

Цвет

  • Если гардероб состоит из бежевых, коричневых и нейтральных оттенков, сумка должна гармонировать с ними.
  • Если в шкафу много ярких цветов, лучше выбрать универсальные оттенки: черный, белый, серый.

Материал и дизайн

  • Качественная кожа, ровные швы и минимум фурнитуры — залог универсальности аксессуара.
  • Избегайте цепочек и массивных деталей, которые могут ограничить сочетания с одеждой.

Следуя этим рекомендациям, можно подобрать сумку, которая будет стильной, универсальной и легко впишется в любой гардероб, сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Су́мка — изделие, мягкая, а также твёрдая ёмкость (матерчатая или кожаная) для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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