Идеальная сумка на каждый день: секреты универсального выбора

Сумка — это не просто аксессуар, а важная деталь образа, которая может как дополнить стиль, так и испортить впечатление. Стилист Светлана Макарова поделилась главными критериями выбора базовой сумки, которая подойдет на каждый день.
Размер сумки должен соответствовать росту, комплекции и стилю одежды.
Следуя этим рекомендациям, можно подобрать сумку, которая будет стильной, универсальной и легко впишется в любой гардероб, сообщает сайт Москва 24.
Су́мка — изделие, мягкая, а также твёрдая ёмкость (матерчатая или кожаная) для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).
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