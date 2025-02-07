Секреты красоты губ в любом возрасте: увлажнение, разглаживание, гимнастика и укрепление

6:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В современном мире губы стали не просто частью лица, а настоящим акцентом в образе. Они могут быть неяркими, но всё равно способны притягивать взгляды, создавая яркие акценты.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Губы

Увлажнение — залог красоты губ

Губы, как и любая другая часть лица, требуют особого ухода. Они тоньше, чем остальная кожа, и лишены сальных желез, что делает их более уязвимыми к потере влаги. Поэтому увлажнение — это краеугольный камень в заботе о ваших губах.

Начните с мягкого скраба, который удалит омертвевшие клетки и откроет путь к новой жизни. Затем нанесите увлажняющий бальзам, насыщенный маслами. Например, знаменитый бальзам Rêve de Miel от Nuxe, который уже 30 лет пользуется популярностью благодаря своей питательной текстуре.

Чтобы достичь максимального эффекта, не скупитесь на бальзам. Наносите его щедро, не жалея, и вы увидите, как ваши губы начинают сиять. С возрастом на них могут появиться морщинки, поэтому не забывайте увлажнять не только их поверхность, но и внутреннюю часть. Используйте такие средства, как Lipikar Baume от La Roche-Posay, чтобы сохранить молодость и свежесть.

Придание объёма

Молодые женщины всё чаще стремятся к созданию пухлых губ, и эта тенденция оказывает влияние не только на продажи косметики, но и на эстетическую медицину. Социальные сети и знаменитости, такие как сестры Кардашьян, оказывают значительное влияние на предпочтения молодых людей.

Анна Гранд-Венсан, эксперт в области эстетической медицины, подтверждает в разговоре с французским изданием Madame. lefigaro, что спрос на увеличение губ особенно высок среди женщин в возрасте до 30-35 лет, которые хотят выглядеть чувственно и молодо. Особенно популярна техника "Russian lips", при которой губы увеличиваются в высоту, а не вперёд, как при классических инъекциях.

Для достижения желаемого объёма врач использует инъекции гиалуроновой кислоты, которая быстро интегрируется в кожу и уже через 15 дней создаёт впечатление, что ваши губы всегда были такими.

Бережное разглаживание

С возрастом губы сталкиваются с новыми проблемами: становятся тоньше, теряют объём и чёткость контура, появляются морщинки и "линии смеха". Для решения этих проблем марка Patyka разработала увлажняющий бальзам Repulpant Lèvres Hyaluronic, который обладает тройным действием: увлажняет, разглаживает и питает. Это хорошая альтернатива инъекциям, если вы хотите попробовать что-то новое перед обращением к косметологу.

После 50 лет женщины часто обращаются к косметологу по трём причинам: уменьшить морщины, сделать губы более чёткими и избавиться от "линий смеха". В этих случаях гиалуроновая кислота также является эффективным решением.

Профилактика лучше лечения

Ещё один враг красоты губ — вредные привычки. Курение не только вызывает морщины, но и негативно влияет на кожу. Важно защищать губы от солнца, так как ультрафиолетовые лучи ускоряют их старение.

Для защиты от солнца используйте бальзамы с SPF, такие как Hei Poa или Care & Protect SPF 30 от Nocibé. Что касается антивозрастных пластырей, которые сейчас популярны в TikTok, то врач считает их скорее гаджетом, чем эффективным средством против старения.

Укрепление мышц губ

Ещё один способ предотвратить старение — это гимнастика для лица или йога для лица. Губы состоят из мышц, и их тренировка может замедлить старение, но только при регулярном выполнении упражнений перед зеркалом или с помощью профессионала. Неправильная осанка может привести к противоположному эффекту.

Для укрепления мышц губ сядьте, расслабьте плечи и сомкните губы. Затем вытяните губы вперёд, как будто собираетесь поцеловать, и удерживайте это положение в течение пяти секунд. После этого улыбнитесь как можно шире, удерживая губы сомкнутыми, снова на пять секунд.

Ещё одно упражнение — это формирование буквы "О" с сомкнутыми губами. Удерживайте это положение несколько секунд, а затем расслабьте губы. Для тонизирования кожи также можно использовать микротоки. Эксперт рекомендует использовать устройство Bear 2 Eyes and Lips от Foreo для массажа губ и улучшения состояния кожи. Микротоки стимулируют выработку коллагена и эластина, делая кожу более упругой и уменьшая морщины вокруг губ.

Расслабление изнутри

Снятие напряжения также помогает разгладить морщины и улучшить состояние губ. В этом могут помочь внутриротовые массажи. Селин Павуан, которая проводит мастер-классы в парижском отеле Brach, рекомендует вводить чистые пальцы в рот и массировать круговыми движениями вдоль линии скул, чтобы расслабить жевательные мышцы. Затем можно продолжить массаж на линии от челюсти к вискам.

Также можно выполнять упражнения для растяжения губ: медленно открывать и закрывать рот во время массажа. Внутриротовой массаж также включает мягкие круговые движения по губам для разглаживания морщин. Используя указательный и средний пальцы, можно массировать верхнюю и нижнюю части губ. Последняя зона для массажа — это уголки губ, которые массируются с лёгким нажимом для придания им чёткости. Секрет успеха эксперта — глубокое дыхание для расслабления и снятия напряжения.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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