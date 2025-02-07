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Как нанести яркую помаду и не выйти за контуры губ — советы визажистов

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Нанесение помады — задача не из простых, особенно когда речь идёт о ярких пигментах и неровных линиях. Чтобы помочь женщинам освоить этот процесс без ошибок, визажисты предлагают свои рекомендации.

Красная помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красная помада

В прошлом сентябре Виолетта, основательница бренда violette_fr и креативный директор по макияжу Guerlain, раскрыла свой секрет.

"Важно интуитивно искать естественный объём, следуя контуру губ пальцем и ставя точку красной помадой. Затем всё соединяем. Обычно это лучше видно на нижней губе. Этот метод поначалу кажется неестественным, но может быстро стать привычкой", — сказала визажист, которую цитирует французское издание Madame. lefigaro.

Польская визажистка Кася Кача поделилась ещё одним хитроумным приёмом в своих соцсетях. Для его выполнения понадобится лишь ватный тампон. Она рекомендует наносить очень насыщенную помаду, держа тампон горизонтально между губами. По словам визажиста, так у девушек больше не будет вопроса, где закончить красить яркой помадой внешний уголок рта.

С этим аксессуаром нет риска выйти за пределы губ: излишки помады впитываются в кончики тампона. Когда Кася заканчивает макияж губ, она удаляет тампон, и нанесённая помада выглядит идеально.

Этот практичный совет может помочь всем, кто боится наносить яркую помаду из-за риска выйти за пределы губ. А если это всё же произойдёт, ватный тампон также окажется полезен, если немного подправить макияж с помощью средства для снятия макияжа.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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