Как нанести яркую помаду и не выйти за контуры губ — советы визажистов

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нанесение помады — задача не из простых, особенно когда речь идёт о ярких пигментах и неровных линиях. Чтобы помочь женщинам освоить этот процесс без ошибок, визажисты предлагают свои рекомендации.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красная помада

В прошлом сентябре Виолетта, основательница бренда violette_fr и креативный директор по макияжу Guerlain, раскрыла свой секрет.

"Важно интуитивно искать естественный объём, следуя контуру губ пальцем и ставя точку красной помадой. Затем всё соединяем. Обычно это лучше видно на нижней губе. Этот метод поначалу кажется неестественным, но может быстро стать привычкой", — сказала визажист, которую цитирует французское издание Madame. lefigaro.

Польская визажистка Кася Кача поделилась ещё одним хитроумным приёмом в своих соцсетях. Для его выполнения понадобится лишь ватный тампон. Она рекомендует наносить очень насыщенную помаду, держа тампон горизонтально между губами. По словам визажиста, так у девушек больше не будет вопроса, где закончить красить яркой помадой внешний уголок рта.

С этим аксессуаром нет риска выйти за пределы губ: излишки помады впитываются в кончики тампона. Когда Кася заканчивает макияж губ, она удаляет тампон, и нанесённая помада выглядит идеально.

Этот практичный совет может помочь всем, кто боится наносить яркую помаду из-за риска выйти за пределы губ. А если это всё же произойдёт, ватный тампон также окажется полезен, если немного подправить макияж с помощью средства для снятия макияжа.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.