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Чего не скажет косметолог: уходовые процедуры, на которые не стоит тратить деньги

2:30
Моя семья » Красота и стиль

Мир красоты полон мифов и обещаний чудодейственного результата, которые порой остаются лишь красивыми словами. Косметологи и специалисты по уходу за кожей часто используют процедуры, которые кажутся бесполезными, особенно с учётом их стоимости и реальных результатов. Откроем правду о некоторых популярных уходовых процедурах, которые на самом деле не стоит включать в свой список.

Маска
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маска

Процедуры с дорогими антивозрастными сыворотками

Многие клиенты ожидают чудо от процедур, включающих использование дорогих антивозрастных сывороток, но стоит понимать, что в большинстве случаев их эффект не будет таким выраженным. Сыворотки могут помочь в увлажнении и питании кожи, но они не могут кардинально улучшить её структуру или уменьшить морщины, как обещают. Многие косметологи предпочитают использовать эти средства для профилактики, но они не являются панацеей.

Микродермабразия

Хотя эта процедура часто рекламируется как способ борьбы с гиперпигментацией и улучшения текстуры лица, в реальности она может быть слишком агрессивной для некоторых типов кожи. Микродермабразия может вызывать раздражение, воспаления и сухость, а если у вас чувствительная или склонная к воспалениям кожа, эффект может быть не таким уж и положительным.

Лифтинг с использованием инъекций

Некоторые клиники предлагают лифтинг-эффект с помощью инъекций, которые обещают подтянуть кожу и придать ей упругость. Однако такие процедуры не всегда дают долгосрочные результаты и часто требуют повторных сеансов. Подобные инъекции могут быть болезненными, и их эффект часто исчезает через несколько месяцев.

Чистка кожи

Регулярные чистки лица могут быть полезными, но постоянное вмешательство с использованием агрессивных методов не всегда оправдано. Многие косметологи рекомендуют такие процедуры для глубокого очищения, но в долгосрочной перспективе частая чистка может повредить защитный барьер эпидермиса и даже привести к обезвоживанию.

Перед тем как тратить деньги на различные процедуры, важно разобраться, какой уход действительно вам нужен. Порой простые, но эффективные средства и здоровый образ жизни оказывают на кожу гораздо более благоприятное воздействие, чем дорогие процедуры, обещающие чудеса.

Уточнения

Косметология — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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