Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Симптомы и причины недостатка витамина Е
Где хранить вещи в крохотной квартире? Помогут эти лайфхаки
Вы пользуетесь этим отсеком каждый день, но его истинное предназначение вас удивит
Запечённый картофель с беконом, помидорами черри и сыром: семейный ужин за полчаса
Собчак перечислила запрещённые для сына Платона продукты питания
Посадка без земли? Этот хитрый способ даст вам крепкую рассаду раньше обычного
Космос в деталях: телескоп JWST показывает рождение планет
Где туристам не рады? Путешественник назвал места, которые лучше избегать
Мышечная память: как быстро вернуть форму после отдыха

Самые странные и опасные бьюти-тренды, которые были популярны в прошлом

2:14
Моя семья » Красота и стиль

История красоты полна удивительных и порой опасных процедур. В разные исторические эпохи люди использовали нестандартные методы ухода за собой, чтобы соответствовать идеалам своего времени. Многие из этих процедур кажутся странными и даже опасными по современным меркам, но они были популярны и считались эффективными.

Сцена из спектакля На Трубе
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля На Трубе

Древний Египет и Рим

Древние цивилизации, такие как Египет и Рим, имели свои уникальные подходы к уходу за кожей и волосами. Например, для осветления кожи египтянки использовали смесь свинца и белых порошков. Она придавала коже желаемую белизну, но со временем было доказано, что свинец является токсичным и может вызвать отравление. Такие опасные методы также использовались в Риме, где косметика нередко включала ядовитые вещества.

Средневековая красота

Средневековые дамы использовали всевозможные средства для сохранения красоты. Одним из самых странных трендов был белый макияж с использованием ртути. Смесь ртути с другими химическими веществами наносили на кожу, чтобы скрыть признаки старения, но это приводило к опасным последствиям — отравлению и разложения кожи. К тому же женщины использовали различные методы удаления волос с помощью кислот, что было крайне болезненно.

Тренды начала XX века

В начале XX века радиоактивные вещества начали использоваться в косметических процедурах, что на сегодняшний день кажется абсурдным и опасным. Радиоактивные кремы и жидкости использовались для улучшения состояния кожи и роста волос. Они обещали ускоренный процесс омоложения, но о возможных последствиях для здоровья стало известно только спустя десятилетия.

Сегодня многие из этих процедур кажутся нам странными или даже опасными, однако в их время они считались новыми и инновационными методами. Важно помнить, что наука и косметология развиваются, и некоторые бьюти-тренды, ранее опасные, сегодня успешно заменяются безопасными альтернативами.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением
Красота и стиль
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением Аудио 
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Домашние животные
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности Аудио 
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки
Домашние животные
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Последние материалы
Мышечная память: как быстро вернуть форму после отдыха
Смарт-часы раскупили на миллиарды, но рынок пошел на спад — в чем причина падения спроса
Торт Красный бархат с вишней: рецепт, который покорит ваших гостей
В США задержали переоснащение самолета B-52 новыми радарами
У каждого он настроен неправильно! Вот какой должна быть температура в холодильнике
ГАИ задаёт вопросы с подвохом — вот как не попасться на уловки инспектора
2 лучших продукта для естественного очищения артерий и вен
Хотите получить опыт общения с местными жителями? Остановитесь на ночлег в британском пабе
Печать будущего: как выбрать 3D-принтер под нужды бизнеса
Безупречный макияж, как у блогеров: ошибки, из-за которых ваш результат получается хуже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.