Самые странные и опасные бьюти-тренды, которые были популярны в прошлом

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

История красоты полна удивительных и порой опасных процедур. В разные исторические эпохи люди использовали нестандартные методы ухода за собой, чтобы соответствовать идеалам своего времени. Многие из этих процедур кажутся странными и даже опасными по современным меркам, но они были популярны и считались эффективными.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля На Трубе

Древний Египет и Рим

Древние цивилизации, такие как Египет и Рим, имели свои уникальные подходы к уходу за кожей и волосами. Например, для осветления кожи египтянки использовали смесь свинца и белых порошков. Она придавала коже желаемую белизну, но со временем было доказано, что свинец является токсичным и может вызвать отравление. Такие опасные методы также использовались в Риме, где косметика нередко включала ядовитые вещества.

Средневековая красота

Средневековые дамы использовали всевозможные средства для сохранения красоты. Одним из самых странных трендов был белый макияж с использованием ртути. Смесь ртути с другими химическими веществами наносили на кожу, чтобы скрыть признаки старения, но это приводило к опасным последствиям — отравлению и разложения кожи. К тому же женщины использовали различные методы удаления волос с помощью кислот, что было крайне болезненно.

Тренды начала XX века

В начале XX века радиоактивные вещества начали использоваться в косметических процедурах, что на сегодняшний день кажется абсурдным и опасным. Радиоактивные кремы и жидкости использовались для улучшения состояния кожи и роста волос. Они обещали ускоренный процесс омоложения, но о возможных последствиях для здоровья стало известно только спустя десятилетия.

Сегодня многие из этих процедур кажутся нам странными или даже опасными, однако в их время они считались новыми и инновационными методами. Важно помнить, что наука и косметология развиваются, и некоторые бьюти-тренды, ранее опасные, сегодня успешно заменяются безопасными альтернативами.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.



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