Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта ошибка при стирке убивает вашу одежду! Проверьте, не совершаете ли вы её
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Что предлагает пользователям планшет Galaxy Tab S10 Ultra
Покорителям высот: как эскалатор Тяньюй заманивает туристов
Ксения Бородина вспомнила об ужасах жизни с Курбаном Омаровым
Невероятные данные: как генетика влияет на возникновение рака у детей
Эти сотрудники первыми попадают под сокращение — проверьте, не находитесь ли вы в зоне риска
Новые молекулы против раковых опухолей: эффективнее, но безопаснее
Пирожки останутся мягкими даже на следующий день: секрет теста на кефире — проверенный рецепт

Натуральная косметика может навредить вашей коже: вся правда о народных рецептах красоты

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Современная бьюти-индустрия активно использует натуральные компоненты, но вокруг них сложилось множество мифов. Натуральное не всегда означает полезное, и некоторые популярные методы ухода могут оказаться неэффективными или даже вредными. Разберёмся, каким псевдонаучным советам лучше не следовать.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio
Девушка

Масла вместо кремов — правда или миф?

Растительные масла часто рекомендуют для увлажнения кожи, но они не могут заменить полноценный крем. Они создают плёнку, препятствующую испарению влаги, но не увлажняют дерму изнутри. Более того, некоторые масла, такие как кокосовое, могут забивать поры и вызывать высыпания.

Домашние маски эффективнее покупных?

Маски из мёда, фруктов и яиц популярны, но их эффективность зачастую преувеличена. Натуральные ингредиенты имеют слишком крупные молекулы, чтобы проникнуть в глубокие слои кожи. К тому же, кислоты в цитрусовых или специи могут вызвать раздражение и аллергию.

Натуральное значит безопасное?

Не все натуральные компоненты полезны. Например, корица может вызвать ожог, а лимон — спровоцировать чувствительность к ультрафиолетовым лучам. Стоит помнить, что химия присутствует даже в природных ингредиентах, и не всё натуральное автоматически является полезным.

Использовать натуральные компоненты можно, но важно понимать их реальное воздействие. Не все народные рецепты безопасны, а научный подход к уходу за кожей всегда будет надежнее сомнительных бьюти-советов.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной
Еда и рецепты
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной Аудио 
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится
Недвижимость
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится Аудио 
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
Еда и рецепты
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Последние материалы
Невероятные данные: как генетика влияет на возникновение рака у детей
Эти сотрудники первыми попадают под сокращение — проверьте, не находитесь ли вы в зоне риска
6 февраля: Безумная Ксения, комиссарский календарь и теракт в метро
Новые молекулы против раковых опухолей: эффективнее, но безопаснее
Разжижающие кровь препараты: кому они спасут жизнь, а кому навредят?
Пирожки останутся мягкими даже на следующий день: секрет теста на кефире — проверенный рецепт
Не трогайте кузов! Как неправильная полировка испортит вашу машину
План Трампа по Газе: было ваше – стало наше.
Горячее масло больше не испачкает плиту: хитрый приём при жарке котлет сохранит кухню чистой
Неподходящие контейнеры для рассады: избегайте этих ошибок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.