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Повреждены ногти после гель-лака? 6 способов, как их легко восстановить

2:21
Моя семья » Красота и стиль

После длительного использования гель-лака ногти могут стать слабыми, ломкими и обезвоженными. Чтобы вернуть им здоровье и красоту, важно уделить внимание восстановлению. Вот несколько шагов, которые помогут.

Тёмный маникюр
Фото: flickr.com by Courtney Rhodes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тёмный маникюр

Перерыв от покрытия

Отдых для ногтей. Дайте ногтям отдохнуть хотя бы пару недель без какого-либо покрытия. Это позволит ногтевой пластине восстановиться естественным образом.

Увлажнение

  1. Масла для кутикулы. Регулярно наносите масла для кутикулы (например, масло жожоба, кокосовое или миндальное). Они увлажняют кожу вокруг ногтя и способствуют укреплению ногтевой пластины.
  2. Крем для рук. Используйте увлажняющий крем для рук, который также будет питать ногти.

Питание изнутри

  1. Витамины и минералы. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество витаминов и минералов, таких как биотин, витамин D, кальций и цинк. Эти вещества важны для здоровья ногтей.
  2. Здоровое питание. Включите в рацион продукты, богатые белками, омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, такие как рыба, орехи, овощи и фрукты.

Укрепляющие средства

  1. Специальные укрепители. Существуют специальные средства для укрепления ногтей, которые содержат кератин, протеины и витамины. Наносите их регулярно.
  2. Лак-закрепитель. Можно использовать прозрачный лак-закрепитель, чтобы защитить ногти от внешних воздействий и предотвратить расслаивание.

Правильный уход за ногтями

  1. Осторожная обработка. Избегайте агрессивных средств для снятия лака, содержащих ацетон. Лучше использовать мягкие жидкости на основе ацетата этила.
  2. Аккуратная полировка. Если необходимо подпилить ногти, делайте это аккуратно, избегая резких движений и слишком частого использования пилки.

Профессиональный уход

  1. Парафинотерапия. В салоне красоты можно сделать парафинотерапию для рук, которая глубоко увлажняет и питает кожу и ногти.
  2. Массаж рук. Массаж улучшает кровообращение, что способствует росту здоровых ногтей.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).t

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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