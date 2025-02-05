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Как подчеркнуть скулы без операции: эффективные методы коррекции лица

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Скулы — ключевой элемент, определяющий контур лица. Они могут добавить образу выразительности, молодости и аристократичности. Но что делать, если природа не наградила четкими скулами или с возрастом овал лица утратил прежнюю форму? Косметология, упражнения, массаж и грамотный макияж помогут скорректировать ситуацию без пластики.

Девушка смывает макияж
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка смывает макияж

Методы для создания выразительных скул

Косметологические процедуры

Современная косметология предлагает несколько эффективных способов сделать скулы более рельефными:

  • Филлеры с гиалуроновой кислотой: увеличивают объем и подчеркивают скуловую зону.
  • Нитевой лифтинг: подтягивает мягкие ткани, создавая четкий контур.
  • Липофилинг: используется хирургами для естественного увеличения объема.
  • RF-лифтинг и ультразвуковая терапия: уплотняют кожу и предотвращают птоз.

Упражнения для скул

Регулярная гимнастика помогает укрепить мышцы и слегка скорректировать форму лица.

  • Рыбка: втяните щеки и удерживайте 30 секунд.
  • О: округлите губы и посмотрите вверх, задержитесь на 15 секунд.
  • Улыбка: медленно поднимайте уголки губ, создавая напряжение в скулах.

Массаж

Специальные техники массажа помогают бороться с отеками, улучшать кровоток и делать контур лица более выразительным.

  • Используйте масла или крем для лучшего скольжения.
  • Работайте пальцами вдоль скуловой кости от центра к вискам.
  • Делайте массаж ежедневно по 10-15 минут.

Макияж для выразительных скул

Контуринг позволяет визуально скорректировать форму лица. Главное — соблюдать баланс между светом и тенью:

  • Используйте скульптор с холодным подтоном для затемнения зоны под скулами.
  • Бронзер наносите на выпуклую часть, чтобы создать эффект загара.
  • Добавьте хайлайтер на верхнюю часть скул для сияющего эффекта.

Что нельзя делать

  • Проводить процедуры сомнительными препаратами вне лицензированных клиник.
  • Использовать темные полосы скульптора без растушевки.
  • Пренебрегать уходом за кожей: ровный тон — залог выразительных скул.

Скулы можно подчеркнуть разными способами, важно выбрать подходящий именно вам. Если нет возможности обратиться к косметологу, помогут массаж, упражнения и грамотный макияж.

Уточнения

Скуловая кость (лат. os zygomaticum) — парная кость лицевого черепа.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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