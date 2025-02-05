Как подчеркнуть скулы без операции: эффективные методы коррекции лица

Скулы — ключевой элемент, определяющий контур лица. Они могут добавить образу выразительности, молодости и аристократичности. Но что делать, если природа не наградила четкими скулами или с возрастом овал лица утратил прежнюю форму? Косметология, упражнения, массаж и грамотный макияж помогут скорректировать ситуацию без пластики.
Современная косметология предлагает несколько эффективных способов сделать скулы более рельефными:
Регулярная гимнастика помогает укрепить мышцы и слегка скорректировать форму лица.
Специальные техники массажа помогают бороться с отеками, улучшать кровоток и делать контур лица более выразительным.
Контуринг позволяет визуально скорректировать форму лица. Главное — соблюдать баланс между светом и тенью:
Скулы можно подчеркнуть разными способами, важно выбрать подходящий именно вам. Если нет возможности обратиться к косметологу, помогут массаж, упражнения и грамотный макияж.
Скуловая кость (лат. os zygomaticum) — парная кость лицевого черепа.
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