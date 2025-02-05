Лицо без морщин за 5 минут: как правильно делать лифтинг-макияж

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Как визуально подтянуть лицо с помощью макияжа? Лифтинг-макияж — это техника, которая помогает сделать черты лица более четкими, скрыть морщинки и создать свежий, ухоженный образ. Главное — правильно подобрать косметику и грамотно нанести ее.

Фото: https://www.freepik.com Женщина

Основные принципы лифтинг-макияжа

Основа и тональный крем : выбирайте легкие сатиновые текстуры, которые не утяжеляют кожу.

: выбирайте легкие сатиновые текстуры, которые не утяжеляют кожу. Консилер : скрывает темные круги и освежает взгляд.

: скрывает темные круги и освежает взгляд. Бронзер : помогает скорректировать овал лица, но без эффекта тяжелого скульптурирования.

: помогает скорректировать овал лица, но без эффекта тяжелого скульптурирования. Румяна : выбирайте натуральные оттенки и наносите их выше скул, чтобы создать эффект подтяжки.

: выбирайте натуральные оттенки и наносите их выше скул, чтобы создать эффект подтяжки. Тени и подводка : отдавайте предпочтение мягким коричневым оттенкам, избегайте черного цвета.

: отдавайте предпочтение мягким коричневым оттенкам, избегайте черного цвета. Хайлайтер : используйте умеренно и только на выступающие части лица.

: используйте умеренно и только на выступающие части лица. Помада и блеск: выбирайте увлажняющие текстуры, которые подчеркнут контур губ.

Ошибки, которых стоит избегать

Использование слишком плотных тональных основ.

Яркие тени с шиммером, подчеркивающие морщины.

Четко очерченные графичные брови.

Темные помады, которые визуально уменьшают губы.

Правильно выполненный лифтинг-макияж освежает лицо, делает его более подтянутым и ухоженным. Следуйте этим рекомендациям, и ваш образ всегда будет выглядеть молодо и элегантно.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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