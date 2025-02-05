Лицо без морщин за 5 минут: как правильно делать лифтинг-макияж

Как визуально подтянуть лицо с помощью макияжа? Лифтинг-макияж — это техника, которая помогает сделать черты лица более четкими, скрыть морщинки и создать свежий, ухоженный образ. Главное — правильно подобрать косметику и грамотно нанести ее.
Правильно выполненный лифтинг-макияж освежает лицо, делает его более подтянутым и ухоженным. Следуйте этим рекомендациям, и ваш образ всегда будет выглядеть молодо и элегантно.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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