Дизайн ногтей в цвете корицы: как создать уютный и аппетитный образ зимой

В последнее время всё больше людей отдают предпочтение аромату корицы не только в кофе, но и в своей внешности. В этом зимнем сезоне модные блогеры активно используют оттенки корицы в макияже, а также в дизайне ногтей. Давайте рассмотрим эту тенденцию подробнее и попробуем адаптировать её для повседневной жизни.
Недавно Хейли Бибер продемонстрировала новый блеск для губ Rhod, который сочетался с её маникюром в оттенках корицы. После этого в социальных сетях начали появляться видео и фотографии маникюра в этих цветах. С каждым днём таких идей становится всё больше, поэтому вы можете вдохновиться ими и оказаться в центре модных трендов этой зимой!
Что такое маникюр в цвете «корица»?
Как следует из названия, этот тренд вдохновлён коричневым цветом популярной специи — корицы. Его отличительной чертой является янтарно-оранжевый оттенок, который создаёт ощущение уюта и комфорта. Именно поэтому этот цвет отлично подходит для зимы, когда хочется отвлечься от зимних пейзажей за окном, считают авторы болгарского издания Dama.bg.
Как сделать маникюр в этом цвете?
В этом сезоне в тренде не матовые, а блестящие оттенки, напоминающие глазурь изысканного десерта. Этого эффекта можно достичь с помощью хромированной отделки или отделки «кошачий глаз». Другими словами, вы можете выбрать между прозрачным «ледяным» и блестящим бархатистым покрытием.
Идеи маникюра с корицей
Исследуя эту тенденцию, мы обнаружили множество вариантов дизайна в оттенке корицы: от едва заметного золотистого блеска до самых насыщенных тонов. Зеркальный блеск, блёстки или эффект северного сияния — здесь есть из чего выбрать.
Мы подобрали для вас несколько интересных идей для этого современного маникюра. Сохраните те, которые вам понравились, и будьте готовы показать их своему мастеру по маникюру, когда в следующий раз пойдёте в салон красоты.
Корица — кора некоторых видов растений рода коричник, используемая в кулинарии как пряность.
Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).
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