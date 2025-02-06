Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гренландия станет независимой? Политическая партия острова планирует провести референдум
Чтобы гортензия процветала: 3 типа растений, с которыми ей не стоит соседствовать
Опасность зимней сушки одежды: что скрывается за высоким уровнем влажности
Как сделать гречку ещё вкуснее? Добавьте этот ингредиент за 5 минут до готовности
Привычка, которая редко встречается у пожилых, помогла британцу дожить до 100 лет
Водители губят коробку передач сами: вот чего нельзя делать, если мотор заглох
Чешская идиллия: откройте для себя незаслуженно забытое озеро Выклеки
Новый фонд поддержки бизнеса в Абхазии: Россия инвестирует 100 млн рублей
Певец Шаман высказался о своих кожаных штанах

Дизайн ногтей в цвете корицы: как создать уютный и аппетитный образ зимой

3:44
Моя семья » Красота и стиль

В последнее время всё больше людей отдают предпочтение аромату корицы не только в кофе, но и в своей внешности. В этом зимнем сезоне модные блогеры активно используют оттенки корицы в макияже, а также в дизайне ногтей. Давайте рассмотрим эту тенденцию подробнее и попробуем адаптировать её для повседневной жизни.

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

Недавно Хейли Бибер продемонстрировала новый блеск для губ Rhod, который сочетался с её маникюром в оттенках корицы. После этого в социальных сетях начали появляться видео и фотографии маникюра в этих цветах. С каждым днём таких идей становится всё больше, поэтому вы можете вдохновиться ими и оказаться в центре модных трендов этой зимой!

Что такое маникюр в цвете «корица»?

Как следует из названия, этот тренд вдохновлён коричневым цветом популярной специи — корицы. Его отличительной чертой является янтарно-оранжевый оттенок, который создаёт ощущение уюта и комфорта. Именно поэтому этот цвет отлично подходит для зимы, когда хочется отвлечься от зимних пейзажей за окном, считают авторы болгарского издания Dama.bg.

Как сделать маникюр в этом цвете?

В этом сезоне в тренде не матовые, а блестящие оттенки, напоминающие глазурь изысканного десерта. Этого эффекта можно достичь с помощью хромированной отделки или отделки «кошачий глаз». Другими словами, вы можете выбрать между прозрачным «ледяным» и блестящим бархатистым покрытием.

Идеи маникюра с корицей

Исследуя эту тенденцию, мы обнаружили множество вариантов дизайна в оттенке корицы: от едва заметного золотистого блеска до самых насыщенных тонов. Зеркальный блеск, блёстки или эффект северного сияния — здесь есть из чего выбрать.

Мы подобрали для вас несколько интересных идей для этого современного маникюра. Сохраните те, которые вам понравились, и будьте готовы показать их своему мастеру по маникюру, когда в следующий раз пойдёте в салон красоты.

  1. Французская корица. Этот дизайн выглядит стильно, женственно и элегантно. Это минималистичный вариант для тех, кто предпочитает классику, но хочет добавить нотку оригинальности в свой стиль.
  2. Золото и корица. Такой двухцветный блеск определённо привлекает внимание. Этот дизайн ногтей выглядит празднично, хотя перед праздниками он будет уместен и на каждый день.
  3. Тёмно-бронзовый. Если вы хотите добавить немного драматизма в свой образ, рассмотрите вариант маникюра в тёмно-бронзовом оттенке. Не забудьте добавить верхнее покрытие с тёплым акцентом, чтобы быть в тренде.
  4. Кошачий глаз. С помощью магнита мастера маникюра могут создать не бархатистую мягкость, а сверкающие ледяные блёстки. Именно это делает этот маникюр максимально необычным.
  5. Каштаны в глазури. Очень интересно на вашем маникюре будет смотреться сочетание корицы и жареных каштанов. Не забудьте нанести прозрачное глянцевое верхнее покрытие, которое придаст вашим ногтям ещё более интересный вид.
  6. Мёд с корицей. В праздники мы определённо можем позволить себе «одеть» свои ногти во всё самое лучшее сразу. Например, в этом маникюре использованы оранжевые блестящие частицы и грубая парча, в результате чего получается двойной блеск!

Уточнения

Корица — кора некоторых видов растений рода коричник, используемая в кулинарии как пряность.
 

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чеснок будет расти как на дрожжах: секреты весенней подкормки
Садоводство, цветоводство
Чеснок будет расти как на дрожжах: секреты весенней подкормки Аудио 
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Садоводство, цветоводство
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Последние материалы
Привычка, которая редко встречается у пожилых, помогла британцу дожить до 100 лет
Водители губят коробку передач сами: вот чего нельзя делать, если мотор заглох
Дизайн ногтей в цвете корицы: как создать уютный и аппетитный образ зимой
Чешская идиллия: откройте для себя незаслуженно забытое озеро Выклеки
Новый фонд поддержки бизнеса в Абхазии: Россия инвестирует 100 млн рублей
Певец Шаман высказался о своих кожаных штанах
В США объяснили причину сокращения закупок истребителей F-35B
Вчерашнее пюре снова станет нежным: секрет правильного разогрева с молоком
Домашние завтраки станут любимыми: капустная лепёшка получается вкусной и невероятно сытной
Марк Рютте: Что Европа будет делать, если Америка выйдет из НАТО?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.