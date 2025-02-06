Дизайн ногтей в цвете корицы: как создать уютный и аппетитный образ зимой

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В последнее время всё больше людей отдают предпочтение аромату корицы не только в кофе, но и в своей внешности. В этом зимнем сезоне модные блогеры активно используют оттенки корицы в макияже, а также в дизайне ногтей. Давайте рассмотрим эту тенденцию подробнее и попробуем адаптировать её для повседневной жизни.

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коричневый маникюр

Недавно Хейли Бибер продемонстрировала новый блеск для губ Rhod, который сочетался с её маникюром в оттенках корицы. После этого в социальных сетях начали появляться видео и фотографии маникюра в этих цветах. С каждым днём таких идей становится всё больше, поэтому вы можете вдохновиться ими и оказаться в центре модных трендов этой зимой!

Что такое маникюр в цвете «корица»?

Как следует из названия, этот тренд вдохновлён коричневым цветом популярной специи — корицы. Его отличительной чертой является янтарно-оранжевый оттенок, который создаёт ощущение уюта и комфорта. Именно поэтому этот цвет отлично подходит для зимы, когда хочется отвлечься от зимних пейзажей за окном, считают авторы болгарского издания Dama.bg.

Как сделать маникюр в этом цвете?

В этом сезоне в тренде не матовые, а блестящие оттенки, напоминающие глазурь изысканного десерта. Этого эффекта можно достичь с помощью хромированной отделки или отделки «кошачий глаз». Другими словами, вы можете выбрать между прозрачным «ледяным» и блестящим бархатистым покрытием.

Идеи маникюра с корицей

Исследуя эту тенденцию, мы обнаружили множество вариантов дизайна в оттенке корицы: от едва заметного золотистого блеска до самых насыщенных тонов. Зеркальный блеск, блёстки или эффект северного сияния — здесь есть из чего выбрать.

Мы подобрали для вас несколько интересных идей для этого современного маникюра. Сохраните те, которые вам понравились, и будьте готовы показать их своему мастеру по маникюру, когда в следующий раз пойдёте в салон красоты.

Французская корица. Этот дизайн выглядит стильно, женственно и элегантно. Это минималистичный вариант для тех, кто предпочитает классику, но хочет добавить нотку оригинальности в свой стиль. Золото и корица. Такой двухцветный блеск определённо привлекает внимание. Этот дизайн ногтей выглядит празднично, хотя перед праздниками он будет уместен и на каждый день. Тёмно-бронзовый. Если вы хотите добавить немного драматизма в свой образ, рассмотрите вариант маникюра в тёмно-бронзовом оттенке. Не забудьте добавить верхнее покрытие с тёплым акцентом, чтобы быть в тренде. Кошачий глаз. С помощью магнита мастера маникюра могут создать не бархатистую мягкость, а сверкающие ледяные блёстки. Именно это делает этот маникюр максимально необычным. Каштаны в глазури. Очень интересно на вашем маникюре будет смотреться сочетание корицы и жареных каштанов. Не забудьте нанести прозрачное глянцевое верхнее покрытие, которое придаст вашим ногтям ещё более интересный вид. Мёд с корицей. В праздники мы определённо можем позволить себе «одеть» свои ногти во всё самое лучшее сразу. Например, в этом маникюре использованы оранжевые блестящие частицы и грубая парча, в результате чего получается двойной блеск!

Уточнения

Корица — кора некоторых видов растений рода коричник, используемая в кулинарии как пряность.





Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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