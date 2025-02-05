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Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года

2:52
Моя семья » Красота и стиль

Эпоха белых кроссовок уходит в прошлое! Весной 2025 года на модной арене будут царить яркие, игривые и стильные модели. Яркие оттенки, смелые сочетания и необычные материалы — теперь обувь станет не просто дополнением, а главным акцентом образа.

Люди в кроссовках
Фото: pexels.com by Dương Nhân, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Люди в кроссовках

Белые кроссовки уступают место цветным

На мировых подиумах и улицах модных столиц наблюдается явный тренд: чем ярче, тем лучше. Во время показов весенне-летних коллекций 2025 года посетители и инфлюенсеры сделали ставку на разноцветные модели Asics, New Balance, Salomon и Onitsuka Tiger. В фаворе неоновые, пастельные и насыщенные глубокие оттенки — от солнечно-желтого до насыщенного винного.

Как носить

  • Комбинируй контрастные цвета: зеленые кроссовки с розовыми брюками или желтые с синими.
  • Добавляй игривые акценты: леопардовые сумки, яркие носки или фактурные аксессуары.
  • Сочетай спортивную обувь с элегантной одеждой: кроссовки отлично смотрятся с платьями, пальто и классическими брюками.

Комфорт и стиль без компромиссов

Новые тенденции в обуви диктуют максимальный комфорт. Современные модели ориентированы не только на эстетику, но и на удобство:

  • Легкие материалы, обеспечивающие воздухопроницаемость.
  • Усиленная амортизация для долгих прогулок.
  • Универсальность дизайна, позволяющая сочетать их с разными стилями одежды.

Бренды Hoka, Adidas, Vans и On представили обновленные модели с улучшенной анатомической посадкой и гибкими подошвами, что делает их идеальными как для города, так и для активного отдыха.

Коричневые кроссовки: новый универсальный оттенок

Если тебе пока сложно решиться на яркие эксперименты, оттенки кофе и шоколада станут отличной альтернативой. Коричневый уже вытесняет черный и становится новой классикой. Особенно актуальны модели в карамельных и ореховых тонах, а также стильные сочетания черного с коричневым.

Как подобрать идеальные кроссовки на весну 2025

  • Для любителей яркости: неоновые и контрастные кроссовки сделают образ эффектным.
  • Для минималистов: выбирай модели в пастельных оттенках или стильный коричневый.
  • Для тех, кто ценит удобство: отдавай предпочтение легким, амортизирующим моделям с анатомической посадкой.

Весной 2025 цветные кроссовки станут главным трендом — смело добавляй яркие оттенки в свой гардероб!

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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