Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года

Эпоха белых кроссовок уходит в прошлое! Весной 2025 года на модной арене будут царить яркие, игривые и стильные модели. Яркие оттенки, смелые сочетания и необычные материалы — теперь обувь станет не просто дополнением, а главным акцентом образа.
На мировых подиумах и улицах модных столиц наблюдается явный тренд: чем ярче, тем лучше. Во время показов весенне-летних коллекций 2025 года посетители и инфлюенсеры сделали ставку на разноцветные модели Asics, New Balance, Salomon и Onitsuka Tiger. В фаворе неоновые, пастельные и насыщенные глубокие оттенки — от солнечно-желтого до насыщенного винного.
Новые тенденции в обуви диктуют максимальный комфорт. Современные модели ориентированы не только на эстетику, но и на удобство:
Бренды Hoka, Adidas, Vans и On представили обновленные модели с улучшенной анатомической посадкой и гибкими подошвами, что делает их идеальными как для города, так и для активного отдыха.
Если тебе пока сложно решиться на яркие эксперименты, оттенки кофе и шоколада станут отличной альтернативой. Коричневый уже вытесняет черный и становится новой классикой. Особенно актуальны модели в карамельных и ореховых тонах, а также стильные сочетания черного с коричневым.
Весной 2025 цветные кроссовки станут главным трендом — смело добавляй яркие оттенки в свой гардероб!
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.