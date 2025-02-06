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Как не навредить волосам: развенчиваем популярные мифы, в том числе о ежедневном мытье

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Врач-терапевт, дерматовенеролог и врач превентивной медицины клиники "Будь Здоров" на Сретенке Мария Кызымко развеяла популярные мифы о здоровье волос. Она отметила, что многие из этих мифов могут ухудшать состояние волос, а не улучшать его.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

По словам доктора, ежедневное мытье головы не способствует здоровью волос. Частое очищение удаляет натуральные увлажняющие компоненты, делая волосы сухими и ломкими. Кроме того, агрессивные шампуни могут вызывать раздражение кожи головы. Поэтому рекомендуется мыть голову по мере необходимости, обычно 2-3 раза в неделю. Для жирных волос можно использовать мягкие шампуни без сульфатов.

Маски с луком, чесноком, горчицей или перцем могут обещать быстрый рост волос за счет стимуляции кровообращения, но часто вызывают раздражение кожи, аллергические реакции и даже ожоги. Самостоятельное применение сильнодействующих средств против выпадения волос может усилить выпадение, считает врач.

Слишком интенсивное расчесывание волос может повредить корни и вызвать микротравмы кожи, что приведет к воспалению и усиленному выпадению. Легкий массаж кончиками пальцев во время мытья головы или использования специальных массажных щеток будет полезнее. Однако с последними тоже нужно быть аккуратными, добавляет Газета.Ru со ссылкой на дерматолога.

Отказ от стрижки секущихся концов ослабляет структуру волос, делает их ломкими и приводит к дальнейшему расслаиванию. Слишком тугие прически также вредны: постоянное натяжение волос может привести к их ломкости и повреждению фолликулов.

Неправильная сушка полотенцем после мытья может вызвать ломкость и повреждение кутикулы волос. Регулярное воздействие высоких температур может повредить структуру волос, сделать их сухими и ломкими. Частое использование сухого шампуня также может привести к накоплению продукта на коже головы, что вызывает зуд, шелушение и ухудшение состояния волос, заключила специалист.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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