Возьми на вооружение: эти 5 фраз раздражают любого мужчину

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Психолог Роман Цветков перечислил фразы, которые раздражают всех мужчин. В основном эти слова они слышат от своих любимых женщин.

Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Влюбленная пара танцует

"Отношения являются довольно хрупкой вещью, которую со временем могут разрушить даже неосторожные фразы. Как известно, "слово — не воробей", поэтому обидные высказывания могут больно ранить", — цитирует Цветкова "Чемпионат".

"Тебе нельзя ничего доверить"

Если хотите оттолкнуть от себя мужчину, достаточно регулярно повторять эту фразу. Она говорит о его несостоятельности.

"Ты должен, потому что ты — мужчина"

Отношения становятся крепкими и гармоничными тогда, когда в паре никто не предъявляет никому определённых "долженствований". Особенно остро воспринимают такие фразы мужчины.

"Вот у мужа подруги / а у моего бывшего…"

В настоящих отношениях нет места для сравнений с другими. Подобные фразы унижают, задевают за живое и вызывают справедливые вопросы "тогда почему ты со мной?"

"Я же говорила"

Это замечание раздражает всех без исключения, а мужчин — особенно. Такой фразой женщина наглядно демонстрирует, что была права, а её избранник ошибался, что сильно нервирует.

"Ты не понимаешь"

Это звучит очень неуважительно в адрес мужчины, которому крайне важно выглядеть умным и сообразительным в глазах своей женщины. Психолог предлагает сказать по-другому: "Я вижу это иначе" или "У меня другое мнение на этот счёт".

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.



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