Возьми на вооружение: эти 5 фраз раздражают любого мужчину

Психолог Роман Цветков перечислил фразы, которые раздражают всех мужчин. В основном эти слова они слышат от своих любимых женщин.
"Отношения являются довольно хрупкой вещью, которую со временем могут разрушить даже неосторожные фразы. Как известно, "слово — не воробей", поэтому обидные высказывания могут больно ранить", — цитирует Цветкова "Чемпионат".
Если хотите оттолкнуть от себя мужчину, достаточно регулярно повторять эту фразу. Она говорит о его несостоятельности.
Отношения становятся крепкими и гармоничными тогда, когда в паре никто не предъявляет никому определённых "долженствований". Особенно остро воспринимают такие фразы мужчины.
В настоящих отношениях нет места для сравнений с другими. Подобные фразы унижают, задевают за живое и вызывают справедливые вопросы "тогда почему ты со мной?"
Это замечание раздражает всех без исключения, а мужчин — особенно. Такой фразой женщина наглядно демонстрирует, что была права, а её избранник ошибался, что сильно нервирует.
Это звучит очень неуважительно в адрес мужчины, которому крайне важно выглядеть умным и сообразительным в глазах своей женщины. Психолог предлагает сказать по-другому: "Я вижу это иначе" или "У меня другое мнение на этот счёт".
Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
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