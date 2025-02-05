Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежная внутри, хрустящая снаружи: картофельная запеканка с фаршем и помидорами
Роснефть заняла первое место в России по стоимости бренда
Пирог с черносливом, как пекли в старину – попробуете раз, и он станет любимым
Почему бельё остаётся жёстким после стирки? Об этом знают далеко не все
Зачем пасынок Стаса Намина взял фамилию бабушки, в убийстве которой его обвиняют
Ошибка, которая может стоить вам урожая: что нельзя класть в лунку для помидоров
Отдых в Турции стал дороже на 30% — эти популярные отели подняли цены сильнее всех
Пробежки с питомцами сделают ваши прогулки веселее: как начать заниматься каникроссом?
Можно ли собакам есть помидоры: ошибки, которые совершают владельцы

Густые локоны начали редеть? Вот как гормоны влияют на волосы после 30 лет

1:24
Моя семья » Красота и стиль

После 30 лет изменения, связанные с гормонами, могут оказывать заметное влияние на состояние волос. Женщины начинают замечать, что их локоны становятся тоньше, теряют объём и могут начать выпадать. Это связано с изменениями гормонального фона, которые происходят в организме с возрастом.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Гормональные изменения и их влияние

С возрастом уровень эстрогена, который отвечает за рост и здоровье волос, начинает снижаться. Это может привести к уменьшению густоты шевелюры и замедлению её роста. Также наблюдается увеличение уровня тестостерона, что может привести к появлению лишних волос на теле, а также усугубить проблему выпадения волос на голове.

Как гормоны влияют на волосы?

Гормональные колебания после 30 лет могут привести к изменениям в текстуре волос. Например, они могут стать сухими, ломкими или тусклыми. Кроме того, у женщин часто начинается процесс менопаузы, когда уровень эстрогена и прогестерона значительно снижается, что также отражается на здоровье волос.

Для поддержания здоровья волос важно соблюдать баланс питания, использовать увлажняющие и укрепляющие средства для волос, а также избегать стресса, который может усугубить гормональные колебания.

Уточнения

Гормо́ны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Садоводство, цветоводство
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду Аудио 
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Наука и техника
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу Аудио 
Любимец дорог снова в строю: Chevrolet воскресили модель, которой не было равных
Авто
Любимец дорог снова в строю: Chevrolet воскресили модель, которой не было равных Аудио 
Популярное
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности

Почему кошка лезет в лицо, касается лапкой или трётся об нос? Это не просто игра — питомец передаёт важное сообщение! Узнайте, что оно значит.

Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Последние материалы
Густые локоны начали редеть? Вот как гормоны влияют на волосы после 30 лет
"Эффект призрака": как избавиться от свечения светодиодных ламп в выключенном состоянии
Можно ли собакам есть помидоры: ошибки, которые совершают владельцы
Скрип обуви больше не побеспокоит вас: простые шаги для устранения проблемы
Холодные земли, горячий интерес: Арктика привлекает туристов со всего света
Четыре продукта для молодости и здоровья: добавьте их в рацион
Два штрафа за одно нарушение? ГИБДД объясняет, в каких случаях это законно
Юпитер и Луна: уникальные небесные события на этой неделе
Хрустящее лакомство без вреда для фигуры: рецепт ПП-печенья с овсянкой, йогуртом и орехами
Пластический хирург заявил, что у жены Макрона есть все мужские признаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.