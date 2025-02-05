Густые локоны начали редеть? Вот как гормоны влияют на волосы после 30 лет

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После 30 лет изменения, связанные с гормонами, могут оказывать заметное влияние на состояние волос. Женщины начинают замечать, что их локоны становятся тоньше, теряют объём и могут начать выпадать. Это связано с изменениями гормонального фона, которые происходят в организме с возрастом.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с седыми волосами

Гормональные изменения и их влияние

С возрастом уровень эстрогена, который отвечает за рост и здоровье волос, начинает снижаться. Это может привести к уменьшению густоты шевелюры и замедлению её роста. Также наблюдается увеличение уровня тестостерона, что может привести к появлению лишних волос на теле, а также усугубить проблему выпадения волос на голове.

Как гормоны влияют на волосы?

Гормональные колебания после 30 лет могут привести к изменениям в текстуре волос. Например, они могут стать сухими, ломкими или тусклыми. Кроме того, у женщин часто начинается процесс менопаузы, когда уровень эстрогена и прогестерона значительно снижается, что также отражается на здоровье волос.

Для поддержания здоровья волос важно соблюдать баланс питания, использовать увлажняющие и укрепляющие средства для волос, а также избегать стресса, который может усугубить гормональные колебания.

Уточнения

Гормо́ны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.



Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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