Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока не началась весна: срочно обновите побелку на деревьях в своём саду
Натуральные альтернативы энергетикам: как оставаться бодрым
КНДР хочет провести товарищеский матч с Россией
Драники с грибной начинкой: вкус, который возвращает в детство
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Гости будут смеяться вам в лицо: такие обои в гостиной выдают плохой вкус
Отдых на Мальдивах превратился в кошмар: семья срочно вернулась в Москву
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Индексация пенсий возвращается: что нужно знать работающим пенсионерам

Ночной крем работает не так, как вы думали: выбираем лучший для своей кожи

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Правильный ночной крем играет важную роль в уходе за кожей, так как именно в ночное время происходит активное восстановление клеток. Однако на полках магазинов представлено множество вариантов, и выбрать подходящий не всегда просто. Мы расскажем, как выбрать идеальный крем для ночного ухода, чтобы кожа могла полностью восстановиться и выглядеть свежей.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Учитывайте тип кожи

Перед покупкой важно определить тип своей кожи. Для сухой кожи подойдут увлажняющие кремы с масляной текстурой, а для жирной – лёгкие гели или кремы с матирующим эффектом. Для чувствительной кожи выбирайте продукты без запаха и гипоаллергенные.

Обратите внимание на активные ингредиенты

Ночные кремы часто содержат активные вещества, такие как ретинол, гиалуроновая кислота, пептиды и витамины. Эти компоненты способствуют глубокому увлажнению, улучшению текстуры кожи и замедлению процессов старения. Если вашей целью является антивозрастной уход, выберите крем с ретинолом или пептидами.

Не забывайте о возрасте

Возраст также играет роль в выборе ночного крема. После 30 стоит обратить внимание на кремы с лифтинг-эффектом и антивозрастными компонентами, такими как коллаген и эластин.

Учитывайте сезонность

В холодное время года выбирайте более насыщенные кремы, которые защищают кожу от холода и перепадов температуры. Летом предпочтительнее использовать более лёгкие текстуры.

Использование правильного крема поможет поддерживать кожу в отличном состоянии и восстанавливать её ночью.

Уточнения

Крем лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Как индексация 2025 года изменит пенсии работающих пенсионеров: все подробности
Экономика и бизнес
Как индексация 2025 года изменит пенсии работающих пенсионеров: все подробности Аудио 
Любимец дорог снова в строю: Chevrolet воскресили модель, которой не было равных
Авто
Любимец дорог снова в строю: Chevrolet воскресили модель, которой не было равных Аудио 
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Авто
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением Аудио 
Популярное
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности

Почему кошка лезет в лицо, касается лапкой или трётся об нос? Это не просто игра — питомец передаёт важное сообщение! Узнайте, что оно значит.

Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Последние материалы
Российская певица покорила французский аналог шоу Голос
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Быстрые и лёгкие булочки без дрожжей: идеальный рецепт для занятых хозяек
Это сорняк превратит вашу почву в идеальный грунт — удивительные свойства простого растения
Погода в Анталье и Стамбуле изменится: когда придут холода и что ждать туристам
Корица: мощное средство против стресса и диабета
Просыпаетесь с новыми морщинами? Эти ошибки ускоряют старение кожи
Не можем повлиять: как сборной России по хоккею пережить недопуск на ЧМ-2026
Арктику атаковало аномальное тепло: учёные сделали неутешительный прогноз
Какую обувь можно стирать в стиральной машине, а какую — нельзя? Рассказываем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.