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Просыпаетесь с новыми морщинами? Эти ошибки ускоряют старение кожи

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Морщины под глазами — это одна из самых распространенных проблем с кожей, которая появляется с возрастом. Но на самом деле, не всегда возраст является основной причиной их появления. Есть несколько неожиданных факторов, которые могут ускорить процесс образования морщин под глазами.

Женщины более мужчин подвержены заболеваниям глаз
Фото: Wikimedia Commons by нет is licensed under commons.wikimedia.org
Женщины более мужчин подвержены заболеваниям глаз

1. Недостаток сна

Кажется очевидным, что нехватка сна влияет на внешний вид, но как она связана с морщинами под глазами? Когда мы не спим должное количество времени, кожа не успевает восстановиться. В результате она теряет эластичность, и появляются первые морщинки. Недостаток сна также снижает выработку коллагена, что еще больше усугубляет проблему.

2. Постоянное напряжение мышц лица

Мимика и привычки могут сыграть значительную роль в образовании морщин. Частое поднимание бровей, прищуривание глаз или выражение эмоций может привести к образованию морщин под глазами. Эти микроповторяющиеся движения приводят к растяжению кожи и образованию линий.

3. Погрешности в уходе за кожей

Ошибки в уходе за веками, такие как использование слишком агрессивных продуктов или неправильное нанесение крема, могут привести к сухости и ухудшению состояния кожи. Это способствует образованию мелких морщин, так как кожа под глазами очень тонкая и уязвимая.

Уход, увлажнение и внимание к своему состоянию — вот залог здоровой кожи без морщин.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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