Короткий сон может погубить вашу кожу: секреты омоложения ночью

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда ты спишь, твоя кожа не просто отдыхает — она активно восстанавливается и обновляется. Ночной отдых играет ключевую роль в поддержании её здоровья и красоты. Узнай, как именно происходит этот процесс и почему правильный уход перед сном важен для кожи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Процесс обновления клеток

Во время сна кожа активно восстанавливается, а её клетки обновляются. Ночью активизируется процесс деления клеток, что способствует их регенерации. Этот процесс помогает коже быть более свежей, ровной и упругой, избавляя её от повреждений, накопленных за день.

Увлажнение и восстановление барьерной функции

Во время сна кожа лучше воспринимает увлажнение и питательные вещества, так как её барьерная функция ослаблена. Это означает, что кремы и маски для лица, нанесённые перед сном, имеют более глубокий эффект. Клетки активно поглощают влагу и ингредиенты, что способствует увлажнению и восстановлению.

Повышенная выработка коллагена

Ночью также увеличивается выработка коллагена и эластина — белков, которые отвечают за упругость и молодость кожи. Это процесс замедляется с возрастом, но хороший сон помогает замедлить этот процесс, поддерживая структуру кожи и уменьшение морщин.

Как улучшить ночной уход?

Чтобы усилить процесс восстановления, рекомендуется использовать увлажняющие и питательные средства, которые помогут коже в ночное время. Старайтесь спать не менее 7-8 часов, ведь именно в этот период происходят основные восстановительные процессы.

Ваш сон — это не только время отдыха, но и момент для активной регенерации кожи. С правильным уходом и достаточным количеством сна, ваше лицо будет выглядеть здоровым и сияющим

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.



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