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Идеальный уход после коррекции бровей: лайфхаки для сохранения здоровья кожи

Моя семья » Красота и стиль

Коррекция бровей — важная процедура для поддержания красивой формы, но она может вызвать раздражение кожи, особенно если за ней не ухаживать должным образом. Важно понимать, как правильно восстановить кожу после воздействия на неё, чтобы избежать воспалений и сохранить брови в идеальном состоянии.

Девушка
Фото: flickr.com by homegets.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка

Причины раздражения после коррекции бровей

После коррекции бровей, будь то восковая эпиляция, шугаринг или пинцет, кожа может стать раздражённой. Это связано с механическим воздействием на чувствительную область, что может вызвать покраснение, отёк или воспаление. Особенно важным является уход в первые часы и дни после процедуры, чтобы избежать дальнейших осложнений.

Как минимизировать раздражение?

Охлаждение

После процедуры приложите к бровям холодный компресс или используйте гель с алоэ вера. Это поможет снять воспаление, успокоит кожу и снизит ощущение дискомфорта.

Избегайте механического воздействия

В первые сутки после коррекции избегайте трения и касания бровей руками. Это предотвратит попадание грязи и бактерий, которые могут вызвать дополнительное раздражение.

Увлажнение

Используйте средства с натуральными ингредиентами, такими как масло ши, календулы или ромашки. Эти компоненты увлажняют и успокаивают кожу, ускоряя её восстановление.

Отказ от макияжа

В первые 24 часа после коррекции не наносите макияж в область бровей. Косметика может содержать агрессивные компоненты, которые только усугубят раздражение.

Правильная защита

Не забывайте защищать брови от прямых солнечных лучей и мороза в течение нескольких дней после процедуры. Это поможет избежать пересыхания и преждевременного старения кожи.

Как продлить эффект и защитить кожу?

Чтобы сохранить результат коррекции на долгое время, регулярно наносите увлажняющие и питательные средства. Также рекомендуется периодически делать мягкий массаж бровей, чтобы улучшить кровообращение и стимулировать рост новых волосков.

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете избежать раздражений и сохранить кожу после коррекции бровей в идеальном состоянии.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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