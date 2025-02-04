Вот для чего нужно небольшое отверстие на кусачках для ногтей: вы удивитесь

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Основные функции маленького отверстия

1. Крепление к брелоку или цепочке. Кусачки можно закрепить на связке ключей, брелоке или носить на цепочке, благодаря чему они всегда будут под рукой. Особенно полезно при путешествиях, когда инструмент можно зафиксировать на сумке или косметичке.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik маникюр

2. Защита от утери. Через отверстие кусачки можно повесить на крючок в ванной или другом удобном месте, чтобы избежать потери. Также можно прикрепить их к внутренней части кармана косметички.

3. Удобство хранения. Инструмент можно подвесить, тем самым сэкономив пространство и избежав падения кусачек.

4. Эстетика. Производители могут добавлять эту деталь ради дизайна, придавая изделию завершенный вид, особенно если предусмотрен аксессуар вроде цепочки или ремешка.

5. Многофункциональность. Некоторые пользователи находят нестандартные применения отверстию, используя его для фиксации кусачек на маникюрной стойке. Кроме того, отверстие может использоваться при заточке инструмента.

Отличие качественных кусачек от дешёвых

У высококачественных инструментов отверстие выполнено аккуратно и точно, тогда как у дешёвых моделей этот элемент может быть сделан небрежно. Поэтому стоит обратить внимание на качество обработки этого элемента при покупке.

Уточнения

Популярное ошибочное название — щипчики для ногтей: на самом деле это кусачки. Использовать книпсеры вместо ножниц, как правило, рекомендуют при уходе за ногтями детей, особенно новорождённых.





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