Эти ванны сделают кожу идеальной: 7 рецептов, которые превзойдут Клеопатру

Забудь о молочных ваннах древних цариц — в 2024 году у нас есть куда более эффективные и приятные способы превратить кожу в шелк. Ароматные, питательные, расслабляющие — эти ванны подарят ощущение спа-салона прямо у тебя дома. Достаточно всего 20 минут, и твоя кожа будет нежной, увлажненной и сияющей.
Овсянка полезна не только на завтрак, но и для кожи. Этот рецепт увлажнит и успокоит раздраженную кожу, особенно после тренировок или стресса.
Хлопья завари кипятком, добавь мед и молоко, сложи смесь в марлевый мешочек и опусти в ванну. После такой процедуры кожа станет мягкой, как бархат.
Морская соль насыщает кожу минералами, делает ее упругой и подтянутой.
Раствори в воде и наслаждайся нежным уходом. После процедуры не забудь увлажнить кожу.
Апельсиновая и лимонная цедра насыщает кожу витамином C и придает ей свежий вид.
Сложи цедру в мешочек, добавь соль и масло в воду. Такой микс подтягивает кожу и улучшает настроение.
Розовая глина очищает и тонизирует кожу, а лепестки роз дарят мягкость и роскошный аромат.
Смешай глину с медом, добавь масло, растворив всё в воде. После такой ванны кожа становится невероятно гладкой.
Этот антиоксидантный коктейль освежает кожу и устраняет следы усталости.
Завари чай и мяту, процеди, добавь масла и влей в ванну. Идеальный вариант для детоксикации после насыщенного дня.
Альтернативная версия легендарной ванны Клеопатры, но без кислого запаха.
Смешай всё и раствори в воде. Этот рецепт глубоко питает и увлажняет кожу.
Идеальная ванна для расслабления перед сном.
Лаванда снимает стресс, улучшает сон и делает кожу мягкой.
Эти простые, но эффективные рецепты помогут почувствовать себя богиней и подарят коже идеальную гладкость.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.