Эти ванны сделают кожу идеальной: 7 рецептов, которые превзойдут Клеопатру

4:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забудь о молочных ваннах древних цариц — в 2024 году у нас есть куда более эффективные и приятные способы превратить кожу в шелк. Ароматные, питательные, расслабляющие — эти ванны подарят ощущение спа-салона прямо у тебя дома. Достаточно всего 20 минут, и твоя кожа будет нежной, увлажненной и сияющей.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячая ванна

Медово-овсяная нега

Овсянка полезна не только на завтрак, но и для кожи. Этот рецепт увлажнит и успокоит раздраженную кожу, особенно после тренировок или стресса.

Что нужно

1 стакан овсяных хлопьев.

2 ст. л. меда.

1 стакан теплого молока.

Хлопья завари кипятком, добавь мед и молоко, сложи смесь в марлевый мешочек и опусти в ванну. После такой процедуры кожа станет мягкой, как бархат.

Морская принцесса

Морская соль насыщает кожу минералами, делает ее упругой и подтянутой.

Что добавить

2 стакана морской соли.

5 капель масла лаванды.

3 капли масла иланг-иланга.

1 ст. л. кокосового масла.

Раствори в воде и наслаждайся нежным уходом. После процедуры не забудь увлажнить кожу.

Цитрусовый коктейль

Апельсиновая и лимонная цедра насыщает кожу витамином C и придает ей свежий вид.

Что приготовить

Цедра 2 апельсинов.

Цедра 1 лимона.

1 стакан морской соли.

2 ст. л. оливкового масла.

Сложи цедру в мешочек, добавь соль и масло в воду. Такой микс подтягивает кожу и улучшает настроение.

Розовый сад

Розовая глина очищает и тонизирует кожу, а лепестки роз дарят мягкость и роскошный аромат.

Понадобится

Лепестки 3-4 роз (или 2 ст. л. сухих).

1 стакан розовой глины.

5 капель розового масла.

1 ст. л. меда.

Смешай глину с медом, добавь масло, растворив всё в воде. После такой ванны кожа становится невероятно гладкой.

Зеленый чай и мята

Этот антиоксидантный коктейль освежает кожу и устраняет следы усталости.

Ингредиенты

5 пакетиков зеленого чая.

Пучок свежей мяты (или 2 ст. л. сухой).

1 ст. л. масла жожоба.

1 ч. л. витамина Е в масле.

Завари чай и мяту, процеди, добавь масла и влей в ванну. Идеальный вариант для детоксикации после насыщенного дня.

Молочный шелк 2.0

Альтернативная версия легендарной ванны Клеопатры, но без кислого запаха.

Что взять

1 стакан сухого молока.

2 ст. л. меда.

5 капель масла ванили.

1 ст. л. миндального масла.

Смешай всё и раствори в воде. Этот рецепт глубоко питает и увлажняет кожу.

Лавандовые сны

Идеальная ванна для расслабления перед сном.

Что потребуется

2 стакана эпсомской соли.

10 капель масла лаванды.

1 стакан сухих цветков лаванды.

1 ст. л. кокосового масла.

Лаванда снимает стресс, улучшает сон и делает кожу мягкой.

Как усилить эффект

Вода должна быть не горячее 38°C.

Ванна должна длиться 15-20 минут, не дольше.

После процедуры промокни кожу полотенцем (не три!).

Заверши уход увлажняющим кремом или маслом.

Создай атмосферу — свечи, музыка, бокал просекко сделают ритуал еще приятнее.

Эти простые, но эффективные рецепты помогут почувствовать себя богиней и подарят коже идеальную гладкость.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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