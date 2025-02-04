Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретный язык любви кошек: вот как питомец показывает, что именно вы — его хозяин
Китай оправдал ответные меры на пошлины США
Вкусный и полезный: греческий йогурт должен быть на вашем столе каждый день
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Манипуляции с ценами на нефть: почему Трампу не удастся надавить на Россию
Эти ванны сделают кожу идеальной: 7 рецептов, которые превзойдут Клеопатру
Восстановление туризма после экологической катастрофы: реальный пример
Шведские эксперты рассказали, какие сладости вредят сердцу
Маск о масштабах нецелевого расходования федерального бюджета

Седина – твой стильный выбор: как ухаживать за волосами и выглядеть потрясающе

3:48
Моя семья » Красота и стиль

Первые седые волосы могут появиться неожиданно — у кого-то в 25, у кого-то в 40. Это не признак старости, а всего лишь биологический процесс, заложенный природой. Главное — правильно за ними ухаживать, чтобы волосы выглядели здоровыми и ухоженными.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Определи свою стратегию

Прежде чем закрашивать седину, подумай: а нужно ли это? Сегодня серебристые волосы — это тренд. Взгляни на Сара Джессику Паркер, Джейми Ли Кертис или Мэрил Стрип — они не скрывают седину, а делают её частью своего образа.

Если ты всё же предпочитаешь окрашивание, важно понимать, что это требует регулярного ухода:

  • Полное окрашивание: требует коррекции каждые 3-4 недели.
  • Мелирование: создаёт эффект естественных бликов и смягчает контраст.
  • Частичное окрашивание: выделяет серебристые пряди как стильный акцент.
  • Шатуш или балаяж: помогают скрыть седину и продлевают время между окрашиваниями.

Временные способы маскировки

Если седина тебя беспокоит, но нет времени на окрашивание, попробуй:

  • Оттеночные спреи для корней.
  • Тонирующие шампуни и маски.
  • Карандаши и консилеры для волос — удобны в поездках и на важных встречах.

Ухаживай за волосами грамотно

Седые волосы требуют особого ухода:

  • Используй фиолетовый шампунь раз в неделю, чтобы избежать желтизны.
  • Делай маски с кератином, чтобы волосы были увлажнёнными и мягкими.
  • Не забывай про термозащиту перед укладкой.
  • Лёгкие масла придадут блеск и ухоженный вид.

Выбирай правильную стрижку

Некоторые причёски помогают сделать седину менее заметной:

  • Многослойные стрижки визуально скрывают седые пряди.
  • Короткие стрижки делают переход к седине плавным.
  • Чёлка отвлекает внимание от висков, где седина появляется первой.

Следи за питанием

Диета влияет на волосы. Чтобы замедлить появление седины, включи в рацион:

  • Орехи и печень: богаты медью.
  • Бобовые и цельнозерновые: содержат витамины группы B.
  • Ягоды и тёмный шоколад: природные антиоксиданты.
  • Рыбу и льняное масло: источники омега-3.

Минимизируй стресс

Стресс провоцирует преждевременную седину. Освой расслабляющие техники:

  • Медитация и дыхательные практики.
  • Йога или плавание.
  • Чёткий режим сна для нормализации гормонов.

Натуральные методы окрашивания

Если не хочешь использовать химические красители, попробуй:

  • Хну и басму: для насыщенного оттенка.
  • Отвар ромашки: для светлых волос.
  • Шалфей: для затемнения тёмных волос.
  • Масло амлы: для укрепления и блеска.

Защищай волосы от внешних факторов

Седые волосы более уязвимы, поэтому:

  • Используй спрей с UV-фильтром летом.
  • Надевай шапку зимой, чтобы защитить от холода.
  • Избегай жёсткой воды, используй фильтры или ополаскивай волосы уксусом.

Открой для себя новые оттенки в макияже

Серебристые волосы требуют корректировки в макияже:

  • Добавь яркие губные помады — розовые, ягодные, сливовые оттенки.
  • Подчеркни брови — они не должны быть слишком тёмными, но чёткими.
  • Используй румяна, чтобы лицо не выглядело бледным.

Самое главное — уверенность

Седина — это возможность выглядеть элегантно и стильно. Экспериментируй, ищи свой образ и носи свои волосы с гордостью!

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Новости спорта
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Туризм
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом? Аудио 
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Еда и рецепты
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Трамп и Шольц клюнули на приманку Зеленского, которая является блефом Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену
Производители экономят, а водители исправляют: зачем ставят второй минусовой провод
Производители экономят, а водители исправляют: зачем ставят второй минусовой провод
Последние материалы
Маск о масштабах нецелевого расходования федерального бюджета
Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно
Кто на самом деле управляет климатом? Тайная власть микроскопических существ
Пилатес и калории: как тренировки помогают снижать вес
Как спасти пионы после неудачной пересадки: советы, которые вернут цветам здоровье
Кошка больше не тронет ваши цветы: простые способы отучить питомца от вредной привычки
Выбор радиаторов: сколько секций и каких нужно для комфортного тепла?
Американцы ожидают рост цен из-за торговой политики Трампа
Тонкие, но важные нюансы: как набрать вес и не получить проблемы с обменом веществ
Электромобиль или бензиновый авто? Разница в затратах вас удивит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.