Массаж сухой щеткой: реальная польза или маркетинговый миф

Сухой массаж — это простой, но эффективный способ улучшить состояние кожи, избавиться от отеков и даже минимизировать проявления растяжек. Эта процедура практикуется с древних времен, а её популярность не угасает и сегодня. Разбираемся, как правильно делать сухой массаж, в чем его польза и кому он противопоказан.
Главный секрет метода — отсутствие масел и кремов. Воздействие на кожу происходит исключительно за счет трения щетинок. Это помогает:
Сухой массаж часто рекомендуют для уменьшения целлюлита. Научных доказательств этому пока нет, но факт остается фактом: кожа становится более гладкой и ровной. Уже после нескольких процедур появляется легкий "лифтинг-эффект", а цвет кожи выравнивается.
Хотя процедура кажется безобидной, у нее есть противопоказания. Запрещено проводить массаж, если у вас есть:
При беременности процедуру лучше согласовать с врачом.
Чтобы массаж дал максимальный эффект, важно соблюдать технику:
Для начала достаточно 5-6 минут, затем можно увеличивать время до 15 минут. Оптимальная частота — 3 раза в неделю, но при желании можно делать массаж ежедневно.
После процедуры примите контрастный душ и нанесите увлажняющий крем или масло для тела.
Зависит от ваших ощущений:
Щетки бывают с ручкой и без — выбирайте ту, с которой вам удобнее работать.
Сухой массаж — это быстрый и доступный способ улучшить состояние кожи. Он помогает избавиться от ороговевших клеток, улучшает кровообращение и делает кожу более гладкой. Главное — соблюдать технику и учитывать противопоказания.
Масса́ж (от фр. masser - растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
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