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Массаж сухой щеткой: реальная польза или маркетинговый миф

3:30
Моя семья » Красота и стиль

Сухой массаж — это простой, но эффективный способ улучшить состояние кожи, избавиться от отеков и даже минимизировать проявления растяжек. Эта процедура практикуется с древних времен, а её популярность не угасает и сегодня. Разбираемся, как правильно делать сухой массаж, в чем его польза и кому он противопоказан.

Массаж сухой щеткой
Фото: Designed by Freepik by teksomolika is licensed under Public domian
Массаж сухой щеткой

Как работает сухой массаж

Главный секрет метода — отсутствие масел и кремов. Воздействие на кожу происходит исключительно за счет трения щетинок. Это помогает:

  • Удалять омертвевшие клетки и обновлять кожу.
  • Улучшать кровообращение и обменные процессы.
  • Стимулировать лимфоток, что помогает бороться с отеками.
  • Очищать поры, решая проблему вросших волосков.
  • Проводить профилактику варикоза (но не лечить его!).

Сухой массаж часто рекомендуют для уменьшения целлюлита. Научных доказательств этому пока нет, но факт остается фактом: кожа становится более гладкой и ровной. Уже после нескольких процедур появляется легкий "лифтинг-эффект", а цвет кожи выравнивается.

Когда нельзя делать массаж сухой щеткой

Хотя процедура кажется безобидной, у нее есть противопоказания. Запрещено проводить массаж, если у вас есть:

  • Повреждения кожи (царапины, ожоги, высыпания).
  • Кожные заболевания (экзема, псориаз, дерматиты).
  • Варикозное расширение вен (может усугубить состояние).
  • Склонность к образованию папиллом и невусов.
  • Высокая температура или обострение хронических болезней.

При беременности процедуру лучше согласовать с врачом.

Как правильно делать массаж

Чтобы массаж дал максимальный эффект, важно соблюдать технику:

  • Кожа должна быть сухой: проводить процедуру лучше перед душем.
  • Движения направлены к сердцу: начинайте со ступней, продвигаясь вверх.
  • Внутреннюю часть бедра прорабатывайте осторожно: там расположены лимфоузлы.
  • Подмышки лучше не трогать: эта зона слишком чувствительна.
  • Щетка не должна причинять боль: легкое покраснение нормально, но дискомфорт — нет.

Для начала достаточно 5-6 минут, затем можно увеличивать время до 15 минут. Оптимальная частота — 3 раза в неделю, но при желании можно делать массаж ежедневно.

После процедуры примите контрастный душ и нанесите увлажняющий крем или масло для тела.

Когда лучше делать массаж

Зависит от ваших ощущений:

  • С утра: если массаж бодрит и дарит заряд энергии.
  • Вечером: если он действует расслабляюще.
  • После тренировки: как завершающий этап ухода.

Как выбрать щетку

Щетки бывают с ручкой и без — выбирайте ту, с которой вам удобнее работать.

Щетина

  • Мягкие синтетические: подходят для чувствительной кожи.
  • Натуральные волокна: обеспечивают среднюю жесткость.
  • Щетки из волокон кактуса: самые жесткие, подходят для интенсивного массажа.

Сухой массаж — это быстрый и доступный способ улучшить состояние кожи. Он помогает избавиться от ороговевших клеток, улучшает кровообращение и делает кожу более гладкой. Главное — соблюдать технику и учитывать противопоказания.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser - растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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