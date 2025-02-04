Мелкие трещинки на руках: что такое цыпки и откуда они берутся

"Цыпки" — это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди, особенно в холодное время года. Эти мелкие трещинки на коже рук не только портят внешний вид, но и вызывают неприятные ощущения: зуд, стянутость и даже болезненность.
Что такое "цыпки"?
"Цыпки" — это народное название мелких трещинок, которые чаще всего возникают на коже тыльной стороны ладоней и между пальцами. Они выглядят как тонкие красные или розоватые линии, иногда сопровождающиеся шелушением и зудом. Эти трещинки указывают на нарушение защитного барьера кожи, что делает её уязвимой к внешним воздействиям. В тяжелых случаях они могут углубляться, кровоточить и вызывать боль.
Причины появления "цыпок"
"Цыпки" возникают по нескольким причинам, которые обычно действуют в комплексе, ослабляя кожу:
Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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