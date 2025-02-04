Мелкие трещинки на руках: что такое цыпки и откуда они берутся

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"Цыпки" — это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди, особенно в холодное время года. Эти мелкие трещинки на коже рук не только портят внешний вид, но и вызывают неприятные ощущения: зуд, стянутость и даже болезненность.

Фото: Freepik Мытье рук

Что такое "цыпки"?

"Цыпки" — это народное название мелких трещинок, которые чаще всего возникают на коже тыльной стороны ладоней и между пальцами. Они выглядят как тонкие красные или розоватые линии, иногда сопровождающиеся шелушением и зудом. Эти трещинки указывают на нарушение защитного барьера кожи, что делает её уязвимой к внешним воздействиям. В тяжелых случаях они могут углубляться, кровоточить и вызывать боль.

Причины появления "цыпок"

"Цыпки" возникают по нескольким причинам, которые обычно действуют в комплексе, ослабляя кожу:

Сухой воздух: зимой в отапливаемых помещениях воздух становится сухим, что приводит к обезвоживанию кожи. Это делает её хрупкой и склонной к растрескиванию. Низкая температура: холодный воздух на улице вызывает сужение кровеносных сосудов, нарушая кровообращение и питание кожи. Температурные перепады: резкие изменения температуры, например, при выходе из теплого помещения на мороз, создают стресс для кожи. Влажные руки на холоде: контакт влажных рук с холодным ветром приводит к быстрому испарению влаги с поверхности кожи. Это вызывает сильное пересыхание и растрескивание. Химические воздействия: частое мытье рук с мылом и использование антисептиков могут повреждать защитный барьер кожи.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.



Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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