Сердечки, розовое желе или бордовое омбре: топ-10 дизайнов ногтей на День святого Валентина

2:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

День святого Валентина — прекрасная возможность проявить фантазию и создать уникальные и стильные дизайны ногтей. Вот несколько идей от Maire Claire, которые помогут вам сделать этот день незабываемым:

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красный маникюр

Хромированные сердца. Тренд на хромированные ногти, популярный в прошлом году, продолжает набирать обороты в 2025 году. Нежно-розовый маникюр с блестящими хромированными сердцами добавит вашему образу элегантности и романтики. Желейные ногти. Яркие и аппетитные желейные ногти, напоминающие мармелад или клубничный джем, станут отличным выбором для тех, кто хочет выделиться. Сочетайте их с молочными мини-сердечками для более выразительного дизайна. Молочно-розовый маникюр. Молочно-розовый цвет — это воплощение женственности и утонченности. Нанесите плотный лак с шиммером в два слоя, а затем добавьте маленькие украшения для блеска. Блестящий красный. Красный цвет — символ любви и страсти. Блестящий красный маникюр будет великолепно смотреться с черными, бордовыми, фиолетовыми, белыми и серыми аксессуарами. Дополните образ массивными золотыми украшениями для большего эффекта. Красный френч. Классический френч с ярким акцентом — всегда актуальный выбор. Подготовьте ногти, нанесите базовый лак, а затем яркий красный цвет на кончики. Добавьте немного блесток и завершите дизайн прозрачным топ-покрытием. Розовая россыпь. Романтичный французский маникюр со стразами станет отличным подарком на День святого Валентина. Нанесите перламутровый розовый лак на кончики ногтей и добавьте по 2-3 стразы на каждый палец. Бантики. Интересный вариант французского маникюра — хромированный френч с бантами на средних ногтях. Этот дизайн добавит игривости и нежности вашему образу. Очень нежный нюд. Для любителей спокойных оттенков подойдет нежный нюд с узорами и выделенными цветом краями ногтей. При правильном освещении такой дизайн будет переливаться множеством мелких блесток. Омбре в бордовом цвете. Тем, кто предпочитает сложные дизайны, понравится омбре в оттенке бордо. Французский маникюр с плавным переходом цвета выглядит эффектно на длинных ногтях овальной или круглой формы. Обратное омбре. Еще один необычный вариант — обратное омбре, которое требует определенного мастерства. Цветовая растяжка начинается не от края ногтей, а от лунки, создавая торжественный и оригинальный дизайн.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



День свято́го Валенти́на (также Валентинов день), или День всех влюблённых — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.



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