Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологическая сенсация: древний рунический камень мог быть посвящён женщине
Как правильно поворачивать на перекрёстках с трамвайными путями: секреты, о которых молчат автошколы
Гарнир, который станет главным блюдом: картофель в сливочно-сырном соусе — просто объедение
Дороги будущего: асфальт, который сам восстанавливает выбоины и трещины
Вся правда про буррито, сомбреро и текилу — россиянин развенчал мифы о Мексике
Отдых на диване может быть полезным, если соблюдать одно важное условие
Проверенные способы, чтобы собака не скучала, пока вас нет
Так ли безопасна пшеница без глютена
Ошибки, которые уменьшают вашу пенсию: многие не догадываются о главной причине

Сердечки, розовое желе или бордовое омбре: топ-10 дизайнов ногтей на День святого Валентина

2:54
Моя семья » Красота и стиль

День святого Валентина — прекрасная возможность проявить фантазию и создать уникальные и стильные дизайны ногтей. Вот несколько идей от Maire Claire, которые помогут вам сделать этот день незабываемым:

Красный маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красный маникюр
  1. Хромированные сердца. Тренд на хромированные ногти, популярный в прошлом году, продолжает набирать обороты в 2025 году. Нежно-розовый маникюр с блестящими хромированными сердцами добавит вашему образу элегантности и романтики.
  2. Желейные ногти. Яркие и аппетитные желейные ногти, напоминающие мармелад или клубничный джем, станут отличным выбором для тех, кто хочет выделиться. Сочетайте их с молочными мини-сердечками для более выразительного дизайна.
  3. Молочно-розовый маникюр. Молочно-розовый цвет — это воплощение женственности и утонченности. Нанесите плотный лак с шиммером в два слоя, а затем добавьте маленькие украшения для блеска.
  4. Блестящий красный. Красный цвет — символ любви и страсти. Блестящий красный маникюр будет великолепно смотреться с черными, бордовыми, фиолетовыми, белыми и серыми аксессуарами. Дополните образ массивными золотыми украшениями для большего эффекта.
  5. Красный френч. Классический френч с ярким акцентом — всегда актуальный выбор. Подготовьте ногти, нанесите базовый лак, а затем яркий красный цвет на кончики. Добавьте немного блесток и завершите дизайн прозрачным топ-покрытием.
  6. Розовая россыпь. Романтичный французский маникюр со стразами станет отличным подарком на День святого Валентина. Нанесите перламутровый розовый лак на кончики ногтей и добавьте по 2-3 стразы на каждый палец.
  7. Бантики. Интересный вариант французского маникюра — хромированный френч с бантами на средних ногтях. Этот дизайн добавит игривости и нежности вашему образу.
  8. Очень нежный нюд. Для любителей спокойных оттенков подойдет нежный нюд с узорами и выделенными цветом краями ногтей. При правильном освещении такой дизайн будет переливаться множеством мелких блесток.
  9. Омбре в бордовом цвете. Тем, кто предпочитает сложные дизайны, понравится омбре в оттенке бордо. Французский маникюр с плавным переходом цвета выглядит эффектно на длинных ногтях овальной или круглой формы.
  10. Обратное омбре. Еще один необычный вариант — обратное омбре, которое требует определенного мастерства. Цветовая растяжка начинается не от края ногтей, а от лунки, создавая торжественный и оригинальный дизайн.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

День свято́го Валенти́на (также Валентинов день), или День всех влюблённых — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Авто
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно Аудио 
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Недвижимость
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения Аудио 
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Еда и рецепты
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Последние материалы
Сушильная машина или веревки: что выбрать для удобства в квартире
Ночью на трассе рация важнее телефона: почему водители не отказываются от старой связи
Секреты душа, которые делают кожу красивой и увлажненной
Ольга Бузова отреагировала на скорое отцовство Давы: будь, пожалуйста, послабее
Стань стройной и спокойной за 2 недели: начинать занятия йогой стоит с этих простых асан
Возьми на вооружение: эти 5 фраз раздражают любого мужчину
18-летняя невеста Григория Лепса заговорила о детях
Запеканка, как в детстве: воздушная, мягкая и без муки
Как лесные пожары влияют на эволюцию животных
Брэд Питт впервые за восемь лет обратился к Анджелине Джоли: актёр молит о помощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.