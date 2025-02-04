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LPG-массаж — не панацея: вся правда о популярном методе борьбы с целлюлитом

1:34
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LPG-массаж — популярная процедура, которую рекламируют как эффективное средство от целлюлита. Но действительно ли она помогает избавиться от неровностей кожи или это просто маркетинговый ход?

Целлюлит
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Целлюлит

Как работает LPG-массаж

Методика основана на вакуумно-роликовом массаже. Специальный аппарат создает вакуум, захватывая складку кожи, и массирует её с помощью роликов. Это стимулирует кровообращение, ускоряет обмен веществ и способствует лимфодренажу, что может уменьшить отёки и сделать кожу более упругой.

Помогает ли LPG-массаж от целлюлита

Процедура действительно может уменьшить проявления целлюлита, но не устранит его полностью. LPG-массаж улучшает микроциркуляцию и способствует расщеплению жиров, но для стойкого эффекта требуется курс из 10–15 сеансов, правильное питание и физическая активность.

Стоит ли пробовать?

Если цель — уменьшить проявления целлюлита и улучшить состояние кожи, LPG-массаж может быть полезен. Однако без комплексного подхода ожидать чудес не стоит. Это вспомогательная процедура, которая работает в сочетании со здоровым образом жизни.

LPG-массаж — эффективная процедура, способная улучшить состояние кожи, сделать её более упругой и сократить проявления целлюлита. Однако для достижения заметного и стойкого результата важно сочетать его с правильным питанием, физической активностью и уходом за кожей.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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