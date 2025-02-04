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Опытные домохозяйки следуют этим правилам при стирке нижнего белья

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Нижнее бельё – важная часть гардероба, которая требует особого ухода, чтобы долго сохранять свою форму, цвет и эластичность. Неправильная стирка или хранение может привести к быстрому износу ткани, утрате привлекательного внешнего вида и комфорта. Важно знать основные правила ухода за нижним бельем, чтобы оно дольше оставалось как новое.

Сушка белья
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сушка белья

Правила стирки нижнего белья

Первое правило – стирка в деликатном режиме. Чтобы сохранить ткань, всегда используйте режим для деликатных тканей на низкой температуре (не выше 30-40°C). Это поможет избежать повреждения материалов, таких как кружево, шёлк и микрофибра. Лучше всего стирать нижнее белье в специальном мешке, который защитит его от механических повреждений.

Также стоит избегать использования агрессивных моющих средств и отбеливателей. Используйте средства, предназначенные для деликатных тканей, которые не повредят структуру материала и не нарушат цвет.

Правила хранения нижнего белья

После стирки нижнее бельё нужно аккуратно сушить. Не рекомендуется выжимать его или использовать горячие источники для сушки, такие как батареи. Лучше всего сушить бельё на воздухе, разложив его на горизонтальной поверхности или на сушилке.

Для хранения нижнего белья используйте отдельный ящик или корзину. Важно избегать тесных мест, чтобы ткань не теряла свою форму.

Следуя этим простым правилам, вы сможете значительно продлить срок службы нижнего белья, сохраняя его свежесть и привлекательность.

Уточнения

Нижняя оде́жда ни́жнее бельё, бельё нате́льное — одежда, надеваемая непосредственно на тело человека и предназначенная для создания благоприятных гигиенических условий.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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