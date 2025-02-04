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Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Пигментные пятна могут появляться из-за возрастных изменений, солнца или гормональных колебаний, и многим хочется избавиться от них. Инъекционные процедуры действительно помогают, но современная косметология предлагает альтернативные методы, которые не требуют уколов. Узнаем, какие технологии позволяют осветлить кожу безопасно и эффективно.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Лазерные и световые процедуры

Фракционный лазер и IPL-терапия воздействуют на пигмент, разрушая его без повреждения кожи. Они не требуют уколов, но помогают выровнять тон лица и избавиться от пятен.

Пилинги и кислотные средства

Кислотные пилинги с AHA- и BHA-кислотами отшелушивают верхний слой кожи, ускоряя обновление клеток. Домашние сыворотки с кислотами тоже помогают осветлить пятна, но требуют регулярного использования.

Косметические средства с осветляющими компонентами

Ниацинамид, витамин С, арбутин и койевая кислота осветляют пигментацию и предотвращают её появление. Кремы и сыворотки с этими компонентами дают заметный эффект при регулярном применении.

Фотозащита, как главный фактор

Без защиты от солнца даже самые современные процедуры не дадут долговременного результата. Кремы с SPF 50 помогают предотвратить потемнение уже существующих пятен и появление новых.

Современные технологии позволяют осветлить пигментные пятна без уколов, если правильно подобрать уход и процедуры. Регулярность и защита от солнца помогут сохранить ровный тон кожи надолго.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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