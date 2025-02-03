Осветлённые волосы скажут вам спасибо: лайфхаки для сохранения свежести и яркости

Пепельный блонд, жемчужные и холодные русые оттенки выглядят невероятно стильно, но требуют особого ухода. Без правильного подхода цвет может быстро потускнеть, приобрести желтизну или стать неравномерным. Чтобы сохранить свежесть и глубину сложных оттенков, важно правильно ухаживать за волосами.
Обычные шампуни с сульфатами быстро вымывают красящий пигмент, особенно из холодных оттенков. Безсульфатные средства мягко очищают волосы, сохраняя насыщенность цвета и предотвращая сухость.
Фиолетовые и серебристые шампуни помогают нейтрализовать нежелательную желтизну и поддерживать холодный оттенок. Их не стоит использовать слишком часто, чтобы избежать излишней пигментации.
Осветлённые волосы нуждаются в дополнительном уходе, так как становятся более пористыми. Используйте увлажняющие маски, масла и несмываемые средства, чтобы предотвратить сухость и ломкость.
Высокие температуры могут разрушать цветовой пигмент. Перед укладкой обязательно наносите термозащиту и старайтесь сократить частоту использования утюжков и плоек.
УФ-лучи и хлор могут испортить оттенок, сделав его тусклым. Используйте средства с SPF-защитой и надевайте шапочку в бассейне.
Сложные оттенки требуют бережного ухода, но при правильном подходе они сохраняют свежесть и насыщенность надолго. Следуйте этим простым рекомендациям, и ваш цвет останется идеальным.
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
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