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Осветлённые волосы скажут вам спасибо: лайфхаки для сохранения свежести и яркости

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Пепельный блонд, жемчужные и холодные русые оттенки выглядят невероятно стильно, но требуют особого ухода. Без правильного подхода цвет может быстро потускнеть, приобрести желтизну или стать неравномерным. Чтобы сохранить свежесть и глубину сложных оттенков, важно правильно ухаживать за волосами.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Использование безсульфатных шампуней

Обычные шампуни с сульфатами быстро вымывают красящий пигмент, особенно из холодных оттенков. Безсульфатные средства мягко очищают волосы, сохраняя насыщенность цвета и предотвращая сухость.

Тонирующие маски и шампуни

Фиолетовые и серебристые шампуни помогают нейтрализовать нежелательную желтизну и поддерживать холодный оттенок. Их не стоит использовать слишком часто, чтобы избежать излишней пигментации.

Интенсивное увлажнение и питание

Осветлённые волосы нуждаются в дополнительном уходе, так как становятся более пористыми. Используйте увлажняющие маски, масла и несмываемые средства, чтобы предотвратить сухость и ломкость.

Термозащита и минимизация горячей укладки

Высокие температуры могут разрушать цветовой пигмент. Перед укладкой обязательно наносите термозащиту и старайтесь сократить частоту использования утюжков и плоек.

Защита от солнца и хлорированной воды

УФ-лучи и хлор могут испортить оттенок, сделав его тусклым. Используйте средства с SPF-защитой и надевайте шапочку в бассейне.

Сложные оттенки требуют бережного ухода, но при правильном подходе они сохраняют свежесть и насыщенность надолго. Следуйте этим простым рекомендациям, и ваш цвет останется идеальным.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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