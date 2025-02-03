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Возраст – не помеха: как отрастить и сохранить роскошные волосы после 50

2:23
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины слышали стереотип, что после 50 лет длинные волосы выглядят неуместно. На самом деле, здоровые, ухоженные локоны могут выглядеть роскошно в любом возрасте, если обеспечить им правильный уход.

Волосы
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волосы

С возрастом волосы становятся тоньше и склонны к ломкости, но это не повод отказываться от длины. Эксперты утверждают, что правильный уход поможет минимизировать выпадение, предотвратить ломкость и сохранить объем.

Выбирайте правильную стрижку

  • Стрижка слоями: длинные пряди, обрамляющие лицо, придают свежий и молодой вид. Это делает черты мягче и визуально подтягивает овал лица.
  • Лоб (long bob): универсальный вариант, который легко укладывать, а при желании можно собрать волосы в элегантную прическу.
  • Челка-шторка: легкая челка, которую легко укладывать разными способами, придает образу элегантности и скрывает возрастные изменения на лбу.

Регулярно подстригайте кончики

С возрастом волосы становятся более хрупкими, поэтому стрижка раз в 6-8 недель поможет предотвратить ломкость и сохранить ухоженный вид.

Используйте защитные прически

Распущенные волосы выглядят красиво, но слабые локоны требуют защиты. Расслабленный пучок или свободная коса снижают механическое повреждение и защищают от агрессивного воздействия окружающей среды. Главное — не затягивать волосы слишком сильно, чтобы не спровоцировать выпадение.

Выбирайте качественные средства для укладки

Если вы хотите отрастить длинные волосы и при этом красиво их укладывать, выбирайте укрепляющие и увлажняющие продукты.

Что должно быть в уходе

  • Средство для объема.
  • Увлажняющий крем против пушистости.
  • Продукты с биотином, кератином или коллагеном.

Чередуйте протеиновый и увлажняющий уход

Для сильных и блестящих волос эксперты рекомендуют чередовать два типа шампуней:

  • Протеиновый шампунь укрепляет волосы и удерживает влагу.
  • Увлажняющий шампунь защищает белок в структуре волоса, предотвращая ломкость.

Такой метод ухода позволяет поддерживать баланс между увлажнением и укреплением локонов.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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