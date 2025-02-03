Три культовых аромата, которые пахнут, как ваше прошлое

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Какие воспоминания вызывают у вас ароматы прошлого? Возможно, первое свидание, выпускной бал или беззаботное лето? В 90-е годы появились парфюмы, которые стали настоящими символами времени. Удивительно, но многие из них до сих пор можно найти в продаже.

Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian Девушка держит духи

CK One, Calvin Klein

Этот аромат стал революцией в парфюмерии, ведь в 1994 году он был первым унисекс-парфюмом, подходящим и мужчинам, и женщинам. Свежие цитрусовые ноты лимона и бергамота, дополненные жасмином, фиалкой, мускусом и кедром, сделали его настоящим бестселлером. CK One стал символом молодости, свободы и стиля гранж, а рекламные кампании с Кейт Мосс лишь усилили его культовый статус. Если этот аромат был вашим любимым, знайте — он по-прежнему в продаже!

Trésor, Lancôme

Один из самых женственных и элегантных ароматов 90-х, созданный парфюмером Софией Гройсман. Комбинация розы, персика, ванили и сандала делает его теплым, глубоким и запоминающимся. Trésor был популярным выбором для особых случаев, создавая атмосферу утонченности и романтики. В разные годы лицами аромата становились Изабелла Росселлини и Пенелопа Крус, что только укрепило его статус легенды.

Laura, Laura Biagiotti

Этот нежный, цветочный и романтичный аромат покорил сердца девушек 90-х своей легкостью и изысканностью. В нем переплетаются фруктовые ноты персика, арбуза и сливы с цветами жасмина, розы и орхидеи. Laura напоминает о летних прогулках по итальянским улочкам, солнечных днях и легком флирте. Это парфюм для тех, кто ценит свободу и наслаждается моментами.

Эти ароматы пережили десятилетия и остались актуальными, несмотря на изменяющиеся тренды. Они хранят в себе атмосферу прошлого, пробуждая ностальгию и воспоминания о счастливых мгновениях.

Уточнения

Арома́т (от греч. άρωματός - душистое вещество) — приятный запах.



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