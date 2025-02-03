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Эти 5 продуктов приводят к облысению: срочно исключите их из рациона

2:12
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Некоторые продукты коварно влияют на нашу внешность: ухудшают состояние кожи, провоцируют появление лишнего веса и даже способствуют облысению. Специалисты в области трихологии назвали 5 продуктов, которые могут стать причиной потери волос.

Сушка волос
Фото: flickr.com by Katie Brady, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сушка волос

Сладости и газировка

Конфеты, хлопья для завтрака, газированные напитки — всё это содержит огромное количество сахара. Чрезмерное потребление сладкого может привести к скачкам инсулина, нарушению обмена веществ и воспалительным процессам, влияющим на здоровье волос.

Чипсы и снеки

Хрустящие чипсы — это не только калорийная бомба, но и источник избыточного натрия, жиров и искусственных добавок. Такие компоненты замедляют кровообращение, нарушая питание волосяных луковиц. В итоге — ослабленные волосы и риск их выпадения.

Суши и роллы

Казалось бы, полезное блюдо, но есть нюансы. Соевый соус содержит чрезмерное количество соли, которая вызывает обезвоживание и ломкость волос. А некоторые виды рыбы, такие как акула или рыба-меч, содержат ртуть, которая снижает уровень цинка в организме — ключевого элемента для роста волос.

Слишком соленая пища

Избыток соли в рационе может провоцировать обезвоживание организма, а значит, волосы теряют эластичность и становятся ломкими. Регулярное употребление соленых продуктов, таких как колбасы, соленые орешки или маринованные закуски, может привести к ослаблению корней волос.

Фастфуд

Бургеры, картофель фри и другие блюда быстрого приготовления содержат трансжиры, которые могут нарушать гормональный баланс. А поскольку гормоны играют важную роль в здоровье волос, чрезмерное употребление фастфуда может спровоцировать их выпадение.

Заключение

Хотите сохранить густые и здоровые волосы? Уменьшите потребление продуктов с избытком сахара, соли и вредных жиров. Правильное питание — залог не только хорошей фигуры, но и роскошной шевелюры.

Уточнения

Алопе́ция (букв. "лысость" от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia "облысение, плешивость") — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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