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Причины появления акне у взрослых и способы борьбы с ними

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Акне — проблема, с которой сталкиваются не только подростки. Взрослые часто переживают из-за появления прыщей, ведь это может негативно сказаться на их внешности и уверенности в себе. Мы расскажем о причинах появления акне у взрослых и методах, которые помогут эффективно справиться с этой проблемой.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Причины акне у взрослых

Основной причиной акне у взрослых является гормональный дисбаланс. Это может быть связано с изменениями в организме, например, при беременности, менопаузе или при нарушениях работы щитовидной железы. Также стресс, неправильное питание, загрязнение окружающей среды и использование неподобающих косметических средств могут провоцировать появление прыщей.

Методы борьбы с акне

Для эффективного лечения акне необходимо подходить к проблеме комплексно. Использование правильных косметических средств, таких как очищающие гели, тоники и препараты с салициловой кислотой или бензоилпероксидом, может помочь уменьшить воспаления. Важно также соблюдать правильный уход за кожей, не трогать лицо руками и использовать косметику, не закупоривающую поры. В сложных случаях консультация с дерматологом и назначение лекарств могут быть необходимы.

Акне во взрослом возрасте не является приговором. Понимание причин возникновения этого состояния и применение эффективных методов борьбы помогут избавиться от проблемы и вернуть коже здоровый вид.

Уточнения

Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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