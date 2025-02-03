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Почему шампунь может быть причиной выпадения волос?

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Вопрос о том, может ли шампунь вызвать выпадение волос, вызывает много споров. Для большинства людей шампунь — это всего лишь средство для очищения, но существуют ли какие-то компоненты, которые могут негативно повлиять на состояние локонов? Давайте разберемся, миф ли это.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Шампунь и выпадение волос: что важно знать

Сам по себе шампунь не вызывает выпадение волос, однако некоторые ингредиенты, входящие в его состав, могут оказывать негативное воздействие на кожу головы и шевелюру. Например, сульфаты, которые часто используются в шампунях для создания пены, могут пересушивать кожу головы, вызывать раздражение и даже повреждение фолликулов. В таких случаях волосы могут стать более ломкими и начать выпадать.

Как выбрать безопасный шампунь?

Если вы замечаете, что ваши волосы стали выпадать после использования определенного шампуня, возможно, стоит изменить средство. Ищите шампуни без сульфатов, парабенов и агрессивных химических компонентов. Лучше выбирать средства с натуральными ингредиентами, которые бережно заботятся о коже головы и структуре волос.

Шампунь сам по себе не может быть причиной выпадения волос, если он правильно подобран. Однако важно обращать внимание на состав средства и подбирать шампунь, который подходит именно вашему типу кожи головы и волос.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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