Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько алкоголя убивает за один вечер: названы смертельные дозы
Журова о том, зачем Большунову сборы в Европе: FIS может допустить его, к нему не было вопросов
Как сэкономить на отоплении зимой: норвежцы используют эту проверенную хитрость
Как выбрать время для посадки саженцев: зима против весны
Вы купили авто – а что дальше? Список важных проверок для каждого владельца
В Африке обнаружили мегаполис возрастом 200 000 лет
Законы России против офшоров — Raven Russia теряет активы в пользу государства
Садальский призвал Эрнста взять Елену Хангу на Первый канал
Румяные, хрустящие, с тягучим сыром: лепёшки по этому рецепту захочется готовить каждый день

Ошибки в макияже бровей, которые мешают создать идеальный образ

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Макияж бровей может кардинально изменить внешний вид, придав лицу выразительность и гармонию. Однако неудачные попытки подчеркнуть эту важную часть лица могут привести к противоположному результату. Ошибки в макияже бровей часто становятся причиной неестественного и нелепого вида, что нарушает общую гармонию образа. Разберемся, каких ошибки нужно избегать.

Макияж глаз
Фото: flickr.com by courtney murray rhodes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Макияж глаз

Слишком яркие или темные брови

Одна из самых распространенных ошибок — выбор оттенка, который сильно контрастирует с естественным цветом волос. Слишком тёмные или яркие брови могут сделать лицо неестественным. Лучше выбирать оттенок, который соответствует вашему естественному цвету волос или на тон темнее.

Неестественная форма

Часто при макияже бровей можно встретить слишком прямые или сильно изогнутые формы, которые выглядят нелепо. Брови должны подчеркивать естественные линии лица, поэтому важно избегать резких углов и искусственных изгибов. Подбирайте форму, которая гармонирует с вашими чертами.

Неправильное оформление хвостика

Часто хвостик брови либо слишком короткий, либо слишком длинный. Это влияет на общую симметрию лица. Хвостик должен быть немного выше уголка глаза, следуя естественному направлению роста волос.

Неравномерная густота

Если брови кажутся слишком тонкими или, наоборот, слишком густыми, это может нарушить пропорции лица. Важно соблюдать баланс, заполняя пробелы в бровях с помощью карандаша или теней.

Правильный макияж бровей — это не только о форме и цвете, но и о гармонии с остальными чертами лица. Избегайте распространенных ошибок, и ваши брови будут выглядеть естественно и привлекательно.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Наука и техника
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции Аудио 
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Еда и рецепты
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки Аудио 
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы
Садоводство, цветоводство
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Последние материалы
Как выбрать время для посадки саженцев: зима против весны
Вы купили авто – а что дальше? Список важных проверок для каждого владельца
В Африке обнаружили мегаполис возрастом 200 000 лет
Ошибки в макияже бровей, которые мешают создать идеальный образ
Законы России против офшоров — Raven Russia теряет активы в пользу государства
Садальский призвал Эрнста взять Елену Хангу на Первый канал
Румяные, хрустящие, с тягучим сыром: лепёшки по этому рецепту захочется готовить каждый день
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Знаки власти на дороге: какие номера действительно блатные
Вот как выбрать картину, которая добавит уюта и стиля вашей спальне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.