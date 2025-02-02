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В чём разница между мезотерапией и биоревитализацией?

2:16
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В мире косметологии существует множество процедур, направленных на омоложение и восстановление кожи. Среди них мезотерапия и биоревитализация — два популярных метода, которые часто путают. Несмотря на схожесть, они имеют свои особенности и отличаются по действию. Мы подробно объясним, чем отличаются мезотерапия и биоревитализация, а также поможем выбрать процедуру, которая подойдет именно вам.

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Мезотерапия: что это?

Мезотерапия — это метод введения активных веществ непосредственно в дерму с помощью инъекций. Она стимулирует обменные процессы, улучшает кровообращение и способствует увлажнению кожи. Мезотерапия помогает избавиться от мелких морщин, повышает упругость кожи и ускоряет восстановление после внешних воздействий. Однако результат требует регулярных процедур.

Преимущества и недостатки мезотерапии:

  • Преимущества: улучшение структуры кожи, уменьшение морщин, увлажнение и питание. 
  • Недостатки: необходимость повторных процедур, возможные побочные реакции на компоненты.

Биоревитализация: что это?

Биоревитализация — это введение в кожу гиалуроновой кислоты, которая глубоко увлажняет и восстанавливает клетки эпидермиса. Этот метод подходит для более зрелой кожи, нуждающейся в интенсивном увлажнении и лифтинге. Биоревитализация позволяет достичь мгновенного эффекта и длительного сохранения молодости кожи.

Преимущества и недостатки биоревитализации:

  • Преимущества: глубокое увлажнение, улучшение тургора, заметное улучшение текстуры кожи. 
  • Недостатки: может быть болезненной, требует соблюдения реабилитационного периода.

Что выбрать?

Мезотерапия подходит для тех, кто хочет комплексное восстановление кожи и решение множества проблем. Биоревитализация же идеально подойдет тем, кто ищет быстрый результат и глубокое увлажнение. 

Выбор зависит от ваших потребностей и состояния кожи, и консультация с врачом поможет определить оптимальный подход.

Уточнения

Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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