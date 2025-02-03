Уход за кожей после 30 лет: три косметические процедуры, которые работают

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Кожа молодых людей до 30 лет, как правило, сохраняет свою свежесть и эластичность. Однако для поддержания её здоровья и молодости важно обеспечить коже достаточную гидратацию и стимулировать кровообращение. Опытный косметолог-дерматолог из Санкт-Петербурга Роксана Белова с более чем 25-летним стажем предлагает рекомендации по процедурам, подходящим для этой возрастной группы. Мнение врача приводит medi.spb.ru.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Оксипилинг. Оксипилинг — это метод, при котором на кожу воздействуют высокоскоростным потоком смеси газа и жидкости. Этот поток мягко удаляет омертвевшие клетки, улучшает микроциркуляцию и уменьшает отёчность. Процедура помогает освежить кожу век, снять следы усталости и придать лицу отдохнувший вид. Для усиления эффекта можно использовать специальные питательные вещества, что напоминает мезотерапию, но без инъекций. Оксипилинг не вызывает раздражения или шелушения, в отличие от химических пилингов. Мезотерапия. Современная городская среда, с её загрязнённым воздухом, перепадами температур и ультрафиолетовым излучением, может негативно сказываться на состоянии кожи, провоцируя образование свободных радикалов. Эти молекулы ускоряют процессы старения, приводя к появлению морщин, пигментации и других дефектов кожи. Антиоксиданты, такие как витамины, помогают нейтрализовать вредное воздействие свободных радикалов. Мезотерапия — это инъекционная процедура, при которой полезные вещества вводятся непосредственно в кожу. Она способствует улучшению текстуры и тонуса кожи, а результаты могут сохраняться до 8 месяцев при регулярном проведении поддерживающих сеансов. Инъекции ботулотоксина. У молодых людей мимические морщины могут появляться из-за чрезмерной активности определённых мышц. Ботулинотерапия расслабляет эти мышцы, делая мимику менее выраженной и уменьшая видимость морщин. Процедура также снимает общее напряжение мышц лица, придавая ему более гладкий и спокойный вид.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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