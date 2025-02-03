Почему подросткам стоит подождать с использованием декоративной косметики

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Использование декоративной косметики в раннем подростковом возрасте может вызвать дерматит, аллергические реакции и акне. Специалисты советуют начинать пользоваться макияжем не ранее 15-16 лет, выбирая средства, подходящие для конкретного типа кожи.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девочка красится

Врач-косметолог и дерматовенеролог Амина Ахметова объяснила, что детская кожа тоньше, чем у взрослых, железы работают активнее, кожа более склонна к воспалениям.

Организм ребенка еще не полностью сформировал процессы выработки меланина, кожа рыхлая и имеет интенсивное кровоснабжение благодаря густой сети капилляров. Все это делает детскую кожу чувствительной к внешним воздействиям и ультрафиолету, повышая риск воспалений, отмечает Газета.Ru.

При выборе косметики следует изучать ее состав и избегать компонентов, закупоривающих поры. Для подбора ухода и декоративной косметики рекомендуется консультация с косметологом-дерматологом.

Родителям стоит уделять больше внимания обучению детей правильному уходу за кожей: умыванию, увлажнению и питанию, что поможет сохранить ее здоровье.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека.



Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью. По разным возрастным периодизациям, подростковый возраст наступает в 10—13 лет у девочек, в 11—13 лет у мальчиков и заканчивается в 15—18 и 16—18 лет соответственно.



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