Какие цвета помад подходят женщинам после 30 лет? Советы по макияжу

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

1. Нюдовые оттенки. Персиковые, розово-бежевые и теплые коричневые цвета отлично подчеркивают естественную красоту и делают образ свежим. Они идеально подойдут для повседневного макияжа.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губы

2. Розовые оттенки. Теплый розовый и нежно-розовый добавляют лицу мягкости и свежести. Эти оттенки помогают выглядеть моложе и свежее.

3. Коралловые оттенки. Светло-коралловый и персиково-коралловый — это теплые и солнечные оттенки, которые оживляют лицо и придают ему здоровый вид.

4. Красные оттенки. Классический красный всегда актуален и придает образу уверенности и элегантности. Важно подобрать правильный оттенок красного, который будет гармонировать с оттенком кожи. Например, ягодный красный подходит многим женщинам.

5. Бордово-коричневые оттенки. Такие оттенки, как винный, бордо и глубокий шоколад, прекрасно дополняют вечерний образ, добавляя глубину и изысканность.

6. Терракотовые оттенки. Это смесь оранжевого и коричневого. Терракотовые помады выглядят стильно и современно, особенно в осенних образах.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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