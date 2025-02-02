Какие цвета помад подходят женщинам после 30 лет? Советы по макияжу

1. Нюдовые оттенки. Персиковые, розово-бежевые и теплые коричневые цвета отлично подчеркивают естественную красоту и делают образ свежим. Они идеально подойдут для повседневного макияжа.
2. Розовые оттенки. Теплый розовый и нежно-розовый добавляют лицу мягкости и свежести. Эти оттенки помогают выглядеть моложе и свежее.
3. Коралловые оттенки. Светло-коралловый и персиково-коралловый — это теплые и солнечные оттенки, которые оживляют лицо и придают ему здоровый вид.
4. Красные оттенки. Классический красный всегда актуален и придает образу уверенности и элегантности. Важно подобрать правильный оттенок красного, который будет гармонировать с оттенком кожи. Например, ягодный красный подходит многим женщинам.
5. Бордово-коричневые оттенки. Такие оттенки, как винный, бордо и глубокий шоколад, прекрасно дополняют вечерний образ, добавляя глубину и изысканность.
6. Терракотовые оттенки. Это смесь оранжевого и коричневого. Терракотовые помады выглядят стильно и современно, особенно в осенних образах.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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