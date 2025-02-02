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Не совершайте ошибок: вот какой макияж не стоит делать после 30

1:08
Моя семья » Красота и стиль

1. Темная помада — слишком темные оттенки могут зрительно добавить возраста и утяжелить лицо.

Загорелая девушка
Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загорелая девушка

2. Яркий контур глаз — чрезмерный акцент на глаза с использованием темных оттенков делает взгляд грубым и жестким. Лучше выбрать мягкие, натуральные тона.

3. Излишек румян — яркие румяна могут придать лицу неестественный розовый тон, поэтому важно соблюдать меру.

4. Слишком широкие стрелки — толстые или длинные стрелки утяжеляют взгляд и выглядят ненатурально. Лучше использовать тонкие и аккуратные линии.

5. Блестящие губы с крупным шиммером — блестящий блеск с крупными частицами может подчеркнуть морщинки вокруг губ. Оптимально выбирать продукты с мягким сиянием.

6. Акцент на всех зонах одновременно — попытка выделить сразу все черты лица приводит к перегрузке образа. Лучше сосредоточиться на одном-двух элементах, делая акцент аккуратно и естественно.

 

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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