Не совершайте ошибок: вот какой макияж не стоит делать после 30

1. Темная помада — слишком темные оттенки могут зрительно добавить возраста и утяжелить лицо.
2. Яркий контур глаз — чрезмерный акцент на глаза с использованием темных оттенков делает взгляд грубым и жестким. Лучше выбрать мягкие, натуральные тона.
3. Излишек румян — яркие румяна могут придать лицу неестественный розовый тон, поэтому важно соблюдать меру.
4. Слишком широкие стрелки — толстые или длинные стрелки утяжеляют взгляд и выглядят ненатурально. Лучше использовать тонкие и аккуратные линии.
5. Блестящие губы с крупным шиммером — блестящий блеск с крупными частицами может подчеркнуть морщинки вокруг губ. Оптимально выбирать продукты с мягким сиянием.
6. Акцент на всех зонах одновременно — попытка выделить сразу все черты лица приводит к перегрузке образа. Лучше сосредоточиться на одном-двух элементах, делая акцент аккуратно и естественно.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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