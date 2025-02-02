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Как определить, нужен ли вашей коже увлажняющий или питательный крем?

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Уход за кожей — это искусство баланса, где увлажнение и питание играют ключевые роли. Но что важнее для сохранения здоровья и красоты кожи? Ответ не так однозначен, как может показаться, ведь всё зависит от индивидуальных потребностей и внешних факторов.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio
Девушка

Увлажнение — основа здоровья кожи

Оно направлено на поддержание оптимального уровня влаги в коже. Гиалуроновая кислота, глицерин и алоэ вера — популярные компоненты увлажняющих средств. Они притягивают и удерживают влагу, делая кожу мягкой, упругой и свежей. Увлажнение особенно важно для людей с сухой и чувствительной кожей, а также в жаркий или зимний период, когда влажность воздуха снижена.

Питание — восстановление и защита

Питание кожи обеспечивает её необходимыми липидами, витаминами и жирными кислотами, которые укрепляют защитный барьер. Питательные средства с маслами, керамидами и антиоксидантами подходят для кожи, склонной к сухости, шелушению и стянутости. Питание особенно важно в холодное время года, когда кожа теряет больше влаги и нуждается в защите.

Как найти баланс?

Лучший уход — это грамотное сочетание увлажнения и питания. Например, утром можно использовать лёгкие увлажняющие сыворотки, а вечером — более плотные питательные кремы. Для жирной кожи актуальны лёгкие формулы, а для сухой — более насыщенные текстуры.

Не существует универсального ответа, что важнее: увлажнение или питание. Всё зависит от состояния кожи, сезона и внешних факторов. Главное — прислушиваться к своей коже и адаптировать уход под её потребности.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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