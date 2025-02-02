Семь приёмов макияжа, которые могут значительно прибавить возраст

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж способен как подчеркнуть естественную красоту, так и выявить все несовершенства. Важно правильно использовать косметику, чтобы создать гармоничный и уникальный образ.

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина, макияж

Визажисты Телеграм-канала «Уход за собой» выделили 7 приёмов макияжа, которые могут добавить возраста. Избегайте их, чтобы выглядеть моложе и свежее.

Слишком плотный или светлый тональный крем создаёт эффект маски. Нанесённая поверх пудра может подчеркнуть морщины и неровности. Розовые румяна на скулах придают лицу усталый вид, а слишком тёмные брови делают образ неопрятным. Серые тени на верхнем веке и тонкая чёрная подводка на нижнем создают эффект «рыбьего» взгляда. Толстый слой туши, особенно на нижних ресницах, визуально добавляет возраст.

Чтобы избежать этих ошибок, выбирайте оттенок тонального крема, соответствующий цвету кожи шеи.

Румяна наносите на выступающую часть скул.

Пудру растушёвывайте кистью.

Для верхнего века используйте бежевые или коричневые тени, а нижние веки подчеркните тем же оттенком с помощью кисти, чтобы линия была еле заметной.

Подводку наносите только на межресничное пространство и растушёвывайте.

Красьте только верхние ресницы, чтобы сохранить свежий и молодой вид.

Помаду выбирайте натуральных матовых оттенков без блеска и перламутра.

Следуя этим советам, вы сможете создать естественный и элегантный образ, который подчеркнёт вашу природную красоту и скроет недостатки.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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