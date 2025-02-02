Семь приёмов макияжа, которые могут значительно прибавить возраст
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Макияж способен как подчеркнуть естественную красоту, так и выявить все несовершенства. Важно правильно использовать косметику, чтобы создать гармоничный и уникальный образ.
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, макияж
Визажисты Телеграм-канала «Уход за собой» выделили 7 приёмов макияжа, которые могут добавить возраста. Избегайте их, чтобы выглядеть моложе и свежее.
- Слишком плотный или светлый тональный крем создаёт эффект маски. Нанесённая поверх пудра может подчеркнуть морщины и неровности.
- Розовые румяна на скулах придают лицу усталый вид, а слишком тёмные брови делают образ неопрятным.
- Серые тени на верхнем веке и тонкая чёрная подводка на нижнем создают эффект «рыбьего» взгляда.
- Толстый слой туши, особенно на нижних ресницах, визуально добавляет возраст.
- Чтобы избежать этих ошибок, выбирайте оттенок тонального крема, соответствующий цвету кожи шеи.
- Румяна наносите на выступающую часть скул.
- Пудру растушёвывайте кистью.
- Для верхнего века используйте бежевые или коричневые тени, а нижние веки подчеркните тем же оттенком с помощью кисти, чтобы линия была еле заметной.
- Подводку наносите только на межресничное пространство и растушёвывайте.
- Красьте только верхние ресницы, чтобы сохранить свежий и молодой вид.
- Помаду выбирайте натуральных матовых оттенков без блеска и перламутра.
Следуя этим советам, вы сможете создать естественный и элегантный образ, который подчеркнёт вашу природную красоту и скроет недостатки.
Уточнения
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру