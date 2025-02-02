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Красная помада: как создать безупречный макияж губ с этим коварным цветом за 30 секунд

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Нанесение красной помады на губы — это настоящее искусство, требующее аккуратности и внимательности. Яркий оттенок легко растекается, превращая красивый образ в неряшливый. Однако существует простой способ, который поможет вам создать идеальный макияж с красной помадой, который продержится целый день.

Красные губы
Фото: flickr.com by helicopterspy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Красные губы

Для этого вам понадобится всего 30 секунд и несколько простых шагов.

  1. Сначала нанесите на губы немного тонального крема с помощью широкой кисти. Это поможет выровнять цвет и создать гладкую основу для помады.
  2. Затем возьмите красный карандаш и нарисуйте небольшую галочку на верхней губе, а также подведите середину нижней губы. Тщательно прорисуйте уголки губ и соедините контур, чтобы он выглядел аккуратно.
  3. Если у вас есть небольшие неровности, можно использовать консилер для их маскировки.
  4. После этого нанесите помаду на всю поверхность губ, стараясь не выходить за контур. Это поможет избежать растекания и сохранить форму.
  5. И последний шаг — слегка припудрите накрашенные губы. Это зафиксирует помаду и сделает её более стойкой.

Если вы хотите придать губам дополнительный объём, нанесите контур немного выше их естественного очертания. Это создаст эффект пухлых губ.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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