Красная помада: как создать безупречный макияж губ с этим коварным цветом за 30 секунд

Нанесение красной помады на губы — это настоящее искусство, требующее аккуратности и внимательности. Яркий оттенок легко растекается, превращая красивый образ в неряшливый. Однако существует простой способ, который поможет вам создать идеальный макияж с красной помадой, который продержится целый день.
Для этого вам понадобится всего 30 секунд и несколько простых шагов.
Если вы хотите придать губам дополнительный объём, нанесите контур немного выше их естественного очертания. Это создаст эффект пухлых губ.
Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.
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