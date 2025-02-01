Не только сладкое: не все знают, что нужно исключить из рациона при похудении

Важно сократить потребление углеводов. Это включает в себя макароны, выпечку и печенье, газированные напитки, картофель фри, белый рис.
Вы также должны отказаться от продуктов быстрого питания и некоторых мясных деликатесов. Например, от колбас и красного мяса.
Придется убрать из рациона майонез, сливочное масло, жирные молочные продукты, гамбургеры и прочий фастфуд. Также важно отказаться от алкогольных напитков.
Основу здорового питания должны составлять продукты с умеренной калорийностью. Добавьте в свой рацион полезные злаки: киноа, зеленую гречневую крупу, коричневый рис. Также стоит добавить разные виды овощей и фруктов.
Кроме того, ешьте разные виды белков: мясо, рыбу, горох, фасоль, тофу, нут, грибы.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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