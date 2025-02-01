Лишний вес во время менопаузы? Вот что действительно помогает

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Вот несколько рекомендаций для похудения, которые могут помочь сбросить лишние килограммы в период менопаузы. Однако эти советы также полезны для поддержания формы до наступления этого периода.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Похудение

С возрастом у многих женщин снижается физическая активность и увеличивается вес. Но это не означает, что невозможно похудеть в этот период. Даже если привычные методы не работают, всегда можно освоить новые подходы и выработать полезные привычки.

Майкл Файрман, известный личный тренер, поделился своими знаниями о похудении в период менопаузы. Он подчеркнул важность правильного питания для достижения цели.

Файрман отметил, что регулярность и пунктуальность в еде играют ключевую роль. Он рекомендует есть одни и те же продукты и здоровые закуски в одно и то же время каждый день, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Регулярное и здоровое питание помогает поддерживать тело в тонусе и сохранять стабильное настроение. Поэтому важно не пропускать приемы пищи.

Файрман также выделил несколько питательных веществ, которые особенно важны для женщин в этот период. Он советует включать в рацион разнообразные продукты, богатые питательными веществами, с оптимальным сочетанием белков, углеводов и полезных жиров.

Особое внимание следует уделить цельнозерновым продуктам, богатым клетчаткой, таким как киноа, коричневый рис, цельный овес и хлеб из цельного зерна. Также рекомендуется включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как дикая рыба, льняное семя, семена чиа, грецкие орехи.

Не менее важно поддерживать оптимальный уровень гидратации. Майкл Файрман рекомендует женщинам выпивать два литра воды в день для ускорения процесса похудения. Он предлагает использовать метод "правило 8x8": выпивать восемь стаканов воды по восемь унций (около 240 мл) в день. Также можно пить воду в течение дня, даже если нет чувства жажды.

Что касается продуктов, которых стоит избегать, Майкл Файрман советует отказаться от кофеина и рафинированного сахара. Он отметил, что кофеин и сладкие тонизирующие напитки могут быть заманчивыми, но лучше заменить их на более здоровые альтернативы. Также стоит ограничить потребление белых крахмалов, таких как белый хлеб, хлопья, белый картофель и белый рис, так как они могут замедлить процесс похудения и снизить либидо.

Кроме того, важно сократить потребление рафинированного сахара, который содержится в фруктовых соках, шоколадных батончиках, энергетических напитках и выпечке. Эти продукты вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, что может привести к временному приливу энергии, но затем следует чувство усталости и раздражительности.

Также стоит обратить внимание на потребление натрия. Продукты с высоким содержанием соли могут способствовать увеличению жировых клеток. Рекомендуется сократить потребление натрия и увеличить потребление клетчатки и цельнозерновых продуктов, таких как отруби и овсяные хлопья, а также фруктов и овощей. Эти продукты помогают выводить отходы и токсины из организма.

Файрман подчеркнул, что с возрастом особенно важно научиться различать полезные и вредные продукты, а также обращать внимание на то, как они влияют на приливы. Он советует распознавать продукты и напитки, которые вызывают приливы, и либо сократить их потребление, либо полностью исключить из рациона. К таким продуктам относятся горячие и острые блюда, напитки с кофеином и алкоголь.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.



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