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Женская алопеция: что делать, чтобы избежать облысения

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Что такое алопеция у женщин

Женская алопеция — это заболевание, которое вызывает тотальное, диффузное или очаговое облысение. Патология возможна у женщин всех возрастов. Основными причинами алопеции являются недостаточная функциональность фолликулов и сбой в прохождении этапов роста волос.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Как предотвратить развитие алопеции

Обязательно соблюдайте свой распорядок дня. Здоровый сон и ежедневные прогулки очень важны. Придерживайтесь здорового питания и старайтесь избегать строгих диет и несбалансированного рациона.

Осуществляйте правильный уход за волосами. Избегайте металлических расчесок, перегрева при сушке феном и плойкой. Трихологи советуют включать в рацион мясо, рыбу, крупы, молочные продукты, фрукты и овощи, орехи, морепродукты, оливковое масло.

Также важно принимать витаминные комплексы, специально предназначенные для восстановления здоровья волос. Существует доказанная связь между уровнем витамина D и выпадением волос.

Гнездная алопеция — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы. Организм нуждается в витамине D для поддержания здоровой аутоиммунной системы.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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