Что такое липофилинг и как он помогает исправить формы тела с помощью собственного жира?

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Липофилинг — это процедура, в ходе которой используется собственный жир пациента для наполнения, коррекции формы или объёмов разных частей тела, включая лицо. Этот метод считается натуральной альтернативой инъекциям синтетических наполнителей, но вызывает много вопросов. Разберем, в чем заключается суть процедуры, какие плюсы и минусы она имеет.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уколы красоты

Что такое липофилинг?

Липофилинг представляет собой процесс забора жира с одного участка тела (например, с живота или бёдер) и введения его в зоны, требующие объёма, такие как скулы, подбородок, ягодицы или даже грудь. Жир поддается предварительной обработке, очищению и концентрированию, чтобы после введения он не вызывал нежелательных реакций.

Преимущества липофилинга

Одним из главных плюсов липофилинга является его естественность. Ведь используется собственный жир, что исключает риск аллергии или отторжения. Также процедура имеет длительный эффект — жир, как правило, приживается на новом месте и сохраняет свой объём на годы. Это идеальный выбор для людей, не желающих прибегать к синтетическим филлерам.

Минусы процедуры

Тем не менее, липофилинг имеет и свои недостатки. Во-первых, не весь введенный жир приживается — около 30-50% может быть ресорбировано организмом. Во-вторых, процедура требует определенной реабилитации, включая отёк и возможные синяки. А также, как и любая операция, липофилинг имеет риски.

Липофилинг — это отличный вариант для тех, кто хочет натуральный результат, но стоит понимать и возможные недостатки, такие как неполное сохранение объёма. Рекомендуется обратиться к опытному специалисту для минимизации рисков.

Уточнения

Липофилинг — сложная методика коррекции возрастных изменений лица и контуров тела, суть которой заключается в трансплантации (пересадке) собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую.



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