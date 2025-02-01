Как ухаживать за кожей весной чтобы избежать проблем?

Весна — время обновления, и кожа требует особенного ухода после холодных месяцев. Мороз и сухой воздух зимой делают её более чувствительной, а весеннее солнце и перепады температур вносят свои коррективы. Разберёмся, как адаптировать уход, чтобы кожа оставалась здоровой и сияющей.
Зимой кожа сталкивается с обезвоживанием из-за сухого воздуха и холода, а весной главными факторами становятся повышенная влажность, солнце и температурные скачки. Поэтому весенний уход должен быть легче, но при этом обеспечивать защиту.
Весной кожа нуждается в лёгком увлажнении, защите от солнца и своевременном обновлении. Пересмотрите свой уход, чтобы встретить сезон с сияющим видом.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.
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