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Оптимальная частота мытья головы для разного типа волос

1:37
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Вопрос частоты мытья головы вызывает споры: одни считают, что мыть волосы нужно ежедневно, другие уверены, что частое очищение вредно. Истина, как всегда, где-то посередине. Разберемся, как часто стоит мыть голову, чтобы волосы оставались чистыми, а кожа – здоровой.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Влияет ли частота мытья на здоровье волос?

Частота мытья головы зависит от нескольких факторов: типа кожи, состояния волос и образа жизни. Жирная кожа головы требует более частого очищения, а сухая – реже, чтобы не спровоцировать раздражение.

Основные мифы о мытье головы

  1. Чем реже моешь голову, тем меньше она жирнится. На самом деле, салоотделение регулируется генетически, и редкое мытьё не решит проблему жирности.
  2. Частое мытьё повреждает волосы. Вред приносит не само мытьё, а агрессивные шампуни и неправильный уход.
  3. Нельзя мыть голову каждый день. Если кожа головы жирная или используется стайлинг, ежедневное мытьё с мягким шампунем не навредит.

Как найти баланс?

  • Для жирной кожи головы – мытьё 3-5 раз в неделю лёгкими шампунями.
  • Для нормальной кожи – 2-3 раза в неделю с увлажняющим уходом.
  • Для сухой кожи головы – 1-2 раза в неделю с питательными средствами.

Главное – выбирать мягкие шампуни, учитывать тип кожи и не бояться мыть волосы так часто, как это необходимо именно вам.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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