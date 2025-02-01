Оптимальная частота мытья головы для разного типа волос

Вопрос частоты мытья головы вызывает споры: одни считают, что мыть волосы нужно ежедневно, другие уверены, что частое очищение вредно. Истина, как всегда, где-то посередине. Разберемся, как часто стоит мыть голову, чтобы волосы оставались чистыми, а кожа – здоровой.
Частота мытья головы зависит от нескольких факторов: типа кожи, состояния волос и образа жизни. Жирная кожа головы требует более частого очищения, а сухая – реже, чтобы не спровоцировать раздражение.
Главное – выбирать мягкие шампуни, учитывать тип кожи и не бояться мыть волосы так часто, как это необходимо именно вам.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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