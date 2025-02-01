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Бюстгальтер должен сидеть идеально: как выбрать модель по форме груди — ошибки, которых стоит избегать

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Выбор бюстгальтера — это не только вопрос комфорта, но и визуального восприятия фигуры. Неподходящее бельё может создавать дискомфорт, изменять форму груди и даже приводить к проблемам со здоровьем. Чтобы бюстгальтер идеально сидел, важно учитывать не только размер, но и форму груди.

Бюстгальтер
Фото: flickr.com by Docteur Spitalier Philippe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бюстгальтер

Основные формы груди и подходящие модели

  • Круглая — грудь равномерно объёмная сверху и снизу. Подходят классические балконеты, бралетты и мягкие чашки.
  • Груша (каплевидная) — объём сосредоточен в нижней части. Идеальный вариант — бюстгальтер с пуш-апом или моделями с поддержкой сверху.
  • Широко посаженная — грудь расположена далеко друг от друга. Лучше выбирать бюстгальтеры с эффектом сближения, например, с косточками и треугольной формой чашек.
  • Треугольная — узкое основание и более выраженный верх. Отлично подойдут бюстгальтеры с дополнительной поддержкой снизу.
  • Асимметричная — одна грудь немного больше другой. Помогут модели с регулируемыми чашками или съемными вкладышами.

Ошибки при выборе бюстгальтера

  1. Неправильный объём чашек — грудь может либо "выпадать", либо теряться в белье.
  2. Слишком свободный или тугой пояс — влияет на поддержку и комфорт.
  3. Неподходящая форма — может зрительно искажать фигуру.

Идеальный бюстгальтер — это сочетание комфорта, поддержки и эстетики. Учитывая особенности формы груди, можно выбрать модель, которая подчеркнет достоинства фигуры и обеспечит удобство на весь день.

Уточнения

Бюстга́льтер — предмет женского нижнего белья, который прикрывает, поддерживает и приподнимает женскую грудь.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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