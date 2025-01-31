Эти витамины избавят от ломкости ногтей. Вот что нужно восполнить в организме

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1. Биотин (витамин В7). Биотин играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи, волос и ногтей. Он помогает предотвратить ломкость и расслоение ногтей. Источники биотина включают яйца, орехи, авокадо, бананы и цельнозерновые продукты.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Браслет

2. Витамин А. Витамин А способствует регенерации клеток и поддерживает здоровье эпидермиса, включая область вокруг ногтя. Его недостаток может привести к сухости и ломкости ногтей. Основные источники витамина А: морковь, тыква, сладкий картофель, шпинат и печень.

3. Витамин Е. Антиоксидантный эффект витамина Е защищает клетки от повреждений, способствуя укреплению ногтей. Содержится в орехах, семенах подсолнечника, шпинате и брокколи.

4. Витамин С. Важен для синтеза коллагена, который укрепляет ногти и предотвращает их ломкость. Цитрусовые, клубника, киви, болгарский перец и капуста являются хорошими источниками этого витамина.

5. Цинк. Микроэлемент, необходимый для роста и восстановления тканей, включая ногти. Недостаток цинка может приводить к замедлению роста ногтей и появлению белых пятен. Продукты, содержащие цинк: мясо, морепродукты, бобовые, семена тыквы и кунжута.

6. Железо. Железодефицит может вызывать ломкость ногтей и появление продольных бороздок. Источниками железа служат красное мясо, печень, шпинат, чечевица и тофу.

7. Магний. Магний участвует в синтезе белков, необходимых для формирования здоровых ногтей. Найти магний можно в орехах, темном шоколаде, зеленых листовых овощах и цельнозерновых продуктах.

8. Кальций. Кальций является важным элементом для структуры ногтей. Молочные продукты, миндаль, брокколи и сардины содержат большое количество кальция.

9. Омега-3 жирные кислоты. Эти полезные жиры способствуют увлажнению и защите клеточных мембран, предотвращая сухость и ломкость ногтей. Лучшие источники омега-3: жирная рыба (лосось, скумбрия), льняное семя, грецкие орехи.

Добавление этих витаминов и микроэлементов в ваш рацион через пищу или специальные добавки может существенно улучшить состояние ваших ногтей. Однако перед началом приема любых добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).



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